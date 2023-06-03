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中國教授質疑奧斯丁：支持東協地位又建AUKUS不矛盾嗎？

記者黃國樑／即時報導
美國國防部長奧斯丁回答時反覆提及安全、穩定等詞彙。圖為影片截圖。（取材自觀察者網）
美國國防部長奧斯丁回答時反覆提及安全、穩定等詞彙。圖為影片截圖。（取材自觀察者網）

根據中國「觀察者網」報導，昨開幕的第20屆香格里拉對話會次日，根據「香會」影片畫面，美國防長奧斯丁發表講話後的現場互動環節裡，中方代表、中國國防大學國家安全學院副教授張弛提問：「今天討論的主題是美國的領導力。但是美國一方面說要支持東協在區域的中心地位，另一方面卻又建立很多類似AUKUS和QUAD的多邊組織。」他問，「難道這就是美國發揮的領導力嗎？難道這不矛盾嗎？」

AUKUS是美國、英國、澳洲三國於2021年9月成立的地區軍事聯盟，全稱為「美英澳三方安全聯盟協議」。觀察者網報導說，根據協議，英美幫助澳洲建造核潛艇，而這也引起東南亞國家對於核擴散的擔憂。至於QUAD則是指「四方安全對話」，成員國包括美國、日本、澳洲和印度。

對於張弛一針見血的提問，報導稱，奧斯丁回答，「我認為我沒有抓住（張弛）問題的全部要點，但認為你問題的中心在於AUKUS」，奧斯丁接著向與會者談起了AUKUS對於維護地區安全和穩定的作用，「AUKUS有利於促進地區安全穩定……我認為AUKUS發揮了世代性的能力……我對AUKUS增加地區安全穩定很有自信……」

報導稱，觀察者網注意到，在奧斯丁簡短幾句的回答中，security（安全）、stability（穩定）、capability（能力）等詞彙持續出現了9次。至於AUKUS如何促進地區安全穩定，他一字未提。

中國國防大學教授張弛現場質問奧斯汀。圖為影片截圖。（取材自觀察者網）
中國國防大學教授張弛現場質問奧斯汀。圖為影片截圖。（取材自觀察者網）

AUKUS 奧斯丁 澳洲

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