北京拒中美防長會面 國安顧問再表達對話意願

白宮國安顧問蘇利文。美聯社

中國拒絕讓中美防長本周末在新加坡會面，白宮國安顧問蘇利文 今天再次向中方喊話，指中國是主權國家，能自行決定是否與美軍事對話，美國有意願進行危機溝通。

第20屆「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）2日至4日在新加坡香格里拉飯店舉行，華府 原先提議讓美國國防部 長奧斯丁（Lloyd Austin）與中國防長李尚福在場邊舉行雙邊會，但遭北京拒絕。

蘇利文（Jake Sullivan）今天上午出席華府非營利組織「武器管制協會」（Arms Control Association）活動致詞時被問及此事。他表示，中國是主權國家，要自行決定是否進行負責任的軍事對話。

蘇利文指出，軍事對話在負責任管控競爭、降低衝突風險上有其必要性，美國只能做對的事，以負責任、符合國家利益方式行事，讓中方知道美方「有空」（available for）進行類似對話，也「有空」打造軍事對話機制、進行危機溝通與戰略討論。

但他強調：「我們說這些話，不是要向中國討什麼東西，或是卑微求他們與我們對話。我們只是說，我們準備好對話了，就等你了。」

蘇利文5月10日至11日與中共中央外事委辦公室主任王毅在奧地利維也納進行會晤，這是中國偵察氣球1月底入侵美國領空導致雙邊關係再度惡化以來，美中高層首度會面。

蘇利文透露，他曾在會中提及美中軍事對話議題，雙方就此進行坦率討論。他說，美方未來會持續表達對話意願，看中方選擇怎麼做。

去年8月時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中方切斷軍事領導階層在內等8項美中會談及合作。今年2月4日美方擊落中國偵察氣球當天，華府也曾要求讓美中防長就安全議題通話，但遭北京拒絕。

國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）5月25日透露，美國向中國提出的電話通話、會面、對話都遇到許多困難，無論由美國國防部長提出，還是其他美國國防高層提出都是如此。