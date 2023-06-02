強吻、強抱 只是玩笑？遭控9年前性侵未遂 王丹回應了

民運人士王丹。聯合報系資料照片

民進黨 爆發性騷擾 風暴，民運人士王丹也捲入，一名李姓網友在臉書 公開指控王丹9年前在紐約法拉盛地區某家飯店對他強暴未遂，他隱忍9年後，決定不再忍耐，要求王丹和其謝姓助理必須向他道歉。王丹晚間三點回應強調，「性騷」之事完全不存在，他不會再做回應，政治活動也不會受到任何影響。

李男表示，他要的很簡單，要王丹及謝姓助理給他一個道歉，希望政治圈對於王丹的作為要有所察覺及警醒，無論這個人在台灣有沒有知名度、有沒有話語權，如果不能嚴正與這個人劃清界線，那他真的會對自己所支持的獨立立場和親綠黨政人士，感到無比失望。

根據李男在臉書的指控，他當時即將滿20歲，在台中某次的聚會中認識了王丹和他的謝姓助理，「王丹」這個曾經出現在歷史課本的人物，還有他過往被人歌功頌德的經歷，讓他非常憧憬，就像是看到名人一樣。王丹後來對李男提出邀約共同赴美。

李男指稱，王丹在飯店對他強吻、強暴，他後來以剛做完手術拒絕，王丹才收手，但後來一周仍不斷言語調戲、性騷笑話，他跟謝姓助理反應，對方說只是玩笑話，這讓他整趟美國行處在恐懼之中，只能一直忍耐。「我真的很害怕，那一趟美國行是我此生最害怕的時光之一」李男說，在美國他人生地不熟，言語也不通，完全無法報警，也不曉得該怎麼辦，只能一直忍耐，忍耐到返國之後，將自己關在租屋房內好幾天，每天用哭泣及恐懼，試圖忘記那強顏歡笑、故作鎮定的七天。

李男表示，早在2020年就想要說出口，但那時候他是一個政治工作者，甚至是一個未對家人出櫃的同志，他很感謝當年他服務的林亮君議員及「呱吉」邱威傑議員，在聽完他的故事之後，選擇相信，即便當年他並沒有說出這些事情，他們也知道，有一個人曾經做出了這樣的事情。

李男強調，王丹的立場及政治友好對象，就是獨派人士以及民進黨，並呼籲大家慎選盟友，若因立場忽略他曾經傷害別人的事情，那不就是同流合汙嗎？他要求王丹與謝姓助理道歉，更要台灣政治圈對王丹警惕。

李男在臉書指控王丹後，王丹的臉書湧入許多留言，要求王丹說清楚究竟指控是否屬實，本報記者向王丹查證此事，目前尚未取得王丹的回覆。

王丹晚間三點回應，第一、這位作者所說的什麼「性騷」之事完全不存在。第二、以上已經清楚說明。我還有很多事情要忙，不會再做什麼回應。第三、我的政治活動不會受到任何影響，繼續推進。

王丹表示，一早起來，看到這個，有點無奈，但也不驚訝。他說，作者自己說特意選擇「六四」這個時間點，以及他特別強調的，希望政治圈人士對我如何如何，這樣的表述，其實已經說明了問題。