63:36 參院挑燈夜戰 通過債限法案 美國躲過倒債危機

債限法案送進參院，少數黨領袖麥康諾準備接球，要兼顧共和黨同志意見，又不能讓民主黨太輕易過關。（路透）

聯邦政府發生債務違約的最後期間為6月5日，在眾院 通過提高債限法案一天後，參院 1日晚以63比36的票數，通過提高債限法案，將送交拜登總統簽署，避過美國首度債務違約的險境。

眾院5月31日晚間以314票對117票表決通過拜登總統與眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)達成債限協議，包裹法案當晚即送交參院。即著手處理這項法案，並於當晚展開投票；雖然參院版本法案有十多條修正案等待審議，不過沒有任何修正案會改變法案整體內容。

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)宣布1日挑燈夜戰表決法案，白宮在法案表決倒數時刻也全力聚焦參院，高層幕僚忙著打電話向參議員 各別催票。

舒默1日對參議員喊話說道：「讓我們把任務完成。」

債限法案要在參院過關，兩黨合作不可或缺，如同法案在眾院表決通過的模式一樣。國會必須快馬加鞭通過法案，才能避免美國發生史上第一次債務違約。財政部先前已經提出警告表示，期限一到，政府將無力償還債務。

拜登與麥卡錫先前談判期間只能在場邊觀看的某些參議員，如今堅持要對包裹法案內容進行辯論。保守派共和黨籍參議員提出修正案，主張進一步削減聯邦預算；民主黨籍參議員則希望將具有爭議的天然瓦斯管線計畫從包裹法案裡刪除。

對國防議題持鷹派意見者，軍事支出在法案裡增加不夠多，特別是今夏要對烏克蘭提供進一步軍事援助以抵抗俄羅斯。

然而，以立法進度來看，法案到了目前階段，已經不太可能再有任何更動，就連反對最終版本債限協議的某些參議員也說，法案表決時不會阻撓。

不滿國防開支在債限法案中受到限制的共和黨參議員最後與舒默取得協議。舒默在參院議場宣讀協議內容說道，債限協議並未限縮參院基於國家安全通過其他緊急補助款的權力，包括援助烏克蘭或其他美國國家利益相關事項。

債限法案31日晚間在眾院通過之後，參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)便對媒體表示，希望法案可在參院迅速過關。