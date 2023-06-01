「六四」34周年 跨黨派眾議員提案譴責中共

今年是「六四」34周年，聯邦眾院外委會印太小組主席金映玉等多名跨黨派眾議員今天提出決議案，悼念六四受害者，譴責中共持續打壓中國及香港的人權及基本自由。圖為眾議員金映玉。（記者楊青／攝影）

今年是「六四 」34周年，聯邦眾院外委會印太小組主席金映玉等多名跨黨派眾議員今天提出決議案，悼念六四受害者，譴責中共持續打壓中國及香港 的人權及基本自由。

這項決議案是由金映玉（Young Kim）及眾議院外委會印太小組民主黨首席議員貝拉（Ami Bera）領銜提出，並獲得其他11名眾議員連署支持。

決議案指出，1989年6月3日至4日，在中共領導人令下，解放軍派出軍隊與坦克車至北京 及鄰近區域，對和平示威者掃射，造成數千人傷亡。北京之後對此事件進行言論審查，阻止外界公開悼念受害者，甚至騷擾、拘禁或逮捕呼籲公布完整傷亡及遭拘捕人數的人士。

即便在六四事件多年後，決議案表示，北京持續並加大對人權與基本自由的打壓，包括在香港、新疆與西藏。

決議案呼籲中共，停止對六四事件進行言論審查，接受聯合國人權高專進行完整獨立調查，並允許流亡海外六四參與者，得在不會面臨報復風險下返回中國。

決議案同時呼籲港府及相關北京當局，尊重港人的人身權利與自由，以及香港法治體系的獨立性，並依據中英聯合聲明與基本法下的「一國兩制」安排，恢復香港獨立民選代表。

金映玉透過新聞稿表示，她永遠不會忘記那些在天安門廣場，起身對抗壓迫政權軍隊的勇敢學生；30多年後，美國透過支持仍受中共壓迫的愛好自由人們，來悼念並緬懷當年受害者的遺產。

她說：「這項決議案向外界傳達團結訊號，美國會持續在世界舞台上作為自由、希望及機會的燈塔。」

眾議院決議案不會遞交總統簽署，故不具法律效力，但卻是國會態度立場的重要表達。