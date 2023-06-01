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台美貿易倡議下階段 先鎖定勞工環保與農業

中央社華盛頓1日專電
台美21世紀貿易倡議首批協定1日於華府美國在台協會（AIT）總部，由駐美代表蕭美琴（左2）與AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson，中）代表雙方簽署，行政院政委鄧振中（左）、美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi，右2）及美國在台協會理事主席羅森柏格（Laura Rosenberger）在場見證。（行政院經貿談判辦公室提供/中央社）
台美21世紀貿易倡議首批協定1日於華府美國在台協會（AIT）總部，由駐美代表蕭美琴（左2）與AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson，中）代表雙方簽署，行政院政委鄧振中（左）、美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi，右2）及美國在台協會理事主席羅森柏格（Laura Rosenberger）在場見證。（行政院經貿談判辦公室提供/中央社）

台美21世紀貿易倡議首批協定今天在華府簽署。至於下階段議題與啟動時程，行政院政務委員鄧振中表示，目前考慮先處理勞工、環保與農業3個議題，但需要再跟美方確認。

台美21世紀貿易倡議首批協定今天於美國在台協會（AIT）華府總部由駐美代表蕭美琴與AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）代表雙方簽署。行政院政委鄧振中、美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）及美國在台協會理事主席羅森柏格（Laura Rosenberger）在場見證。

鄧振中在簽署後指出，台美貿易倡議協定的重要性在於建立很強基礎。這是一份非常完整的協定，與國際協定一樣有完整的結構，雙方是對等的，協定對彼此政府都有效力，各方都必須遵守，企業也可以依據協定做商業計畫。

鄧振中日前利用在底特律出席亞太經濟合作組織（APEC）貿易部長會議機會，與美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）舉行雙邊閉門會談。

鄧振中透露，雙方談及許多議題，對台美貿易倡議能有今天的進展都很高興，也對彼此團隊表現很欣慰。雙方也都同意下階段應盡早開始。

今天簽署的首批協定包括關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等5項議題。後續仍有包括勞動、環境、農業、數位貿易、標準、國營事業、非市場政策與做法7項議題有待協商。

台美21世紀貿易倡議首批協定美東時間1日在華府簽署。至於下階段議題與啟動時程，行...
台美21世紀貿易倡議首批協定美東時間1日在華府簽署。至於下階段議題與啟動時程，行政院政務委員鄧振中表示，目前考慮先處理勞工、環保與農業3個議題，但需要再跟美方確認。(中央社)

鄧振中表示，7項後續議題要同時展開談判負擔過重，目前可能會選擇其中3個議題優先處理。比較有可能的是環保、勞工與農業議題。不過他也強調，要再跟美方確認，「這只是我們的初步規畫」。

鄧振中指出，談判本就不容易，但雙方目標是一致的。台灣對勞工的保護非常完整，美方也非常重視勞工議題；環境則問題不大，兩國對環境保護有共同目標；農產品方面，雙方都希望能增加對彼此的出口，糧食安全方面也需要處理。「不是容易的過程，但有共同目標」。

至於是否可能在年底前完成所有議題協商，鄧振中指出，是有期望，但談判涉及兩個國家，美台雙方也都還有其他議題要忙，目前是有這個期望與目標，但還是要看情勢發展。

勞工 華府 AIT

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