摩根大通CEO批美中緊張「顛覆國際秩序」避險基金大佬拱他選總統

摩根大通執行長戴蒙。(路透)

摩根大通 （小摩）執行長戴蒙（Jamie Dimon）警告，美國和中國之間的緊張已顛覆國際秩序，企業正面臨比冷戰時期更複雜的情勢，美中需要在安全與貿易議題「真正互動」。另一方面，在戴蒙表示他之後可能考慮競選美國公職後，避險基金大佬艾克曼說，戴蒙應該參加2024年總統大選。

戴蒙5月31日接受彭博電視訪問，在回應中國新冠防疫政策、和打壓顧問與科技業等行動的問題時說，北京當局政策的「不確定性」可能會傷害投資 人信心，「如果你面對更多不確定性，多少是由中國政府造成的…那將不只會改變外國直接投資，還將改變這裡的人，他們自己的投資信心」。

近年積極推動小摩在中國業務的戴蒙，正展開2021年首見的訪問中國行程，5月31日出席在上海舉行的摩根大通全球中國峰會。

戴蒙在論壇上，他支持東西方「脫險」（derisking）、而非脫鉤（decoupling），「我們不要試圖脫鉤。我們不要試圖傷害中國，傷害中國人民」，「我樂見（美國）財政部長葉倫、拜登 總統、國家安全顧問和國務卿一直都在談脫險」。

他說，美中對安全和自由公平貿易的爭端都是「能解決的」，「如果只是坐在太平洋兩岸彼此咆嘯，解決不了這些問題，所以我希望我們有真正的互動」。

戴蒙表示，他希望美中能夠化解所也這些歧見，「二次世界大戰之後，我們都還沒面臨這種（複雜的）情勢…我甚至不會把冷戰歸入（當前）那個類別」。

另一方面，在戴蒙說他可能考慮競選美國公職後，避險基金潘興廣場的艾克曼在推特發文表示，戴蒙應該競選2024年美國總統，因為戴蒙市親商、對自由企業友善的政治中間派，也支持「設計良好的社會計畫、以及能幫助較弱勢的理性稅務政策」。

艾克曼說，他認為67歲的戴蒙能在民主黨初選擊敗現任總統拜登、並在全國大選擊敗共和黨籍的前總統川普，而且戴蒙有辦法從兩黨支持者籌得數十億美元，能夠支應他的競選資金。