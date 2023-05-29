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直播／中國神舟16號發射 首次有平民酬載專家進太空

神舟16號載人升空 中國拚2030年前登月

記者陳政錄、編譯陳韻涵／即時報導
5月30日6時42分，神舟16號載人飛行任務航天員乘組出征儀式在酒泉衛星發射中心問天閣圓夢園廣場舉行。圖為航天員景海鵬（右）、朱楊柱（中）、桂海潮在出征儀式上。(中新社)
5月30日6時42分，神舟16號載人飛行任務航天員乘組出征儀式在酒泉衛星發射中心問天閣圓夢園廣場舉行。圖為航天員景海鵬（右）、朱楊柱（中）、桂海潮在出征儀式上。(中新社)

中國持續推進太空領域發展，載人太空船「神舟16號」北京時間30日上午9時31分(美東29日晚間9時31分)發射升空，並於9時49分宣布發射成功。中國載人航天工程辦公室前一日宣布，中國載人月球探測工程登月階段任務已啟動，「計畫在2030年前實現中國人首次登陸月球」。

神舟16號於北京時間30日上午9時31分發射，太空人乘組由指令長景海鵬、航太飛行工程師朱楊柱、載荷專家桂海潮等三人組成。載荷專家(payload specialist)是在太空中負責各項科學實驗和探測的科學家與工程師，屬於非職業的太空人。

火箭當天順利在酒泉衛星發射中心發射升空後，逃逸塔、四個推進器、第一、二節火箭順利與載人太空艙分離、太陽能板正常展開並驅動。神舟16號預計在飛行6小時後，與「天和核心艙」對接。

根據中國環球電視網(CGTN)轉播畫面顯示，三名太空人在艙內的神情舒適，而神舟16號等待及發射期間，神舟15號成員自天宮太空站同步、全神貫注的收看轉播，形成難得的分割畫面。

這是中國第三批太空人首次執行飛行任務，也是太空人團隊新成員朱楊柱和桂海潮首次出任務，至於景海鵬是第四次執行飛行任務，也是中國目前「飛天」次數最多的太空人。

神舟16號載人飛行任務是中國載人航太工程今年的第二次飛行任務，也是中國太空站應用與發展階段，第一個載人飛行任務。

根據計畫，神舟16號載人太空船入軌後，將採用自主快速交會對接模式，對接天宮的「天和核心艙」徑向端口，形成三艙三船組合體。在軌道上的運行時間，神舟16號太空人乘組將等待神舟17號載人太空船預定10月來訪對接，神舟16號太空人計畫於今年11月返回東風著陸場。

5月30日，搭載神舟16號載人飛船的長征二號F遙16運載火箭在酒泉衞星發射中心點...
5月30日，搭載神舟16號載人飛船的長征二號F遙16運載火箭在酒泉衞星發射中心點火發射。(新華社)

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