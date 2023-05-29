神舟16號載人升空 中國拚2030年前登月
中國持續推進太空領域發展，載人太空船「神舟16號」北京時間30日上午9時31分(美東29日晚間9時31分)發射升空，並於9時49分宣布發射成功。中國載人航天工程辦公室前一日宣布，中國載人月球探測工程登月階段任務已啟動，「計畫在2030年前實現中國人首次登陸月球」。
神舟16號於北京時間30日上午9時31分發射，太空人乘組由指令長景海鵬、航太飛行工程師朱楊柱、載荷專家桂海潮等三人組成。載荷專家(payload specialist)是在太空中負責各項科學實驗和探測的科學家與工程師，屬於非職業的太空人。
火箭當天順利在酒泉衛星發射中心發射升空後，逃逸塔、四個推進器、第一、二節火箭順利與載人太空艙分離、太陽能板正常展開並驅動。神舟16號預計在飛行6小時後，與「天和核心艙」對接。
根據中國環球電視網(CGTN)轉播畫面顯示，三名太空人在艙內的神情舒適，而神舟16號等待及發射期間，神舟15號成員自天宮太空站同步、全神貫注的收看轉播，形成難得的分割畫面。
這是中國第三批太空人首次執行飛行任務，也是太空人團隊新成員朱楊柱和桂海潮首次出任務，至於景海鵬是第四次執行飛行任務，也是中國目前「飛天」次數最多的太空人。
神舟16號載人飛行任務是中國載人航太工程今年的第二次飛行任務，也是中國太空站應用與發展階段，第一個載人飛行任務。
根據計畫，神舟16號載人太空船入軌後，將採用自主快速交會對接模式，對接天宮的「天和核心艙」徑向端口，形成三艙三船組合體。在軌道上的運行時間，神舟16號太空人乘組將等待神舟17號載人太空船預定10月來訪對接，神舟16號太空人計畫於今年11月返回東風著陸場。
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