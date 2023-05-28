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債限協議天下太平？還有國會這難關要過

編譯劉忠勇／綜合外電
拜登28日在白宮向記者表示：「我們有好消息。我才剛與眾議院議長麥卡錫通話了。我們敲定了兩黨的預算協議。」（美聯社）
拜登28日在白宮向記者表示：「我們有好消息。我才剛與眾議院議長麥卡錫通話了。我們敲定了兩黨的預算協議。」（美聯社）

美國總統拜登和眾院議長麥卡錫達成美國債務上限協議是一回事，但要國會在6月5日違約大限之前克服政治分歧和耗時繁瑣的程序障礙，又是另一番挑戰。

共和、民主兩黨對協議都有很多不滿之處，像是民主黨反對擴大領取食品券的工作條件，還有保守派嫌高的支出規模。

距美國政府有可能耗光現金而無力支付帳單的最後期限只剩一周，拜登和麥卡錫如今都必須說服各自黨籍的國會議員，由協商小組敲定的協議，會比全球經濟面臨違約的後果來得強。

拜登和麥卡錫在周日的不同場合都表示信心能在國會爭取足以過關的票數。麥卡錫宣稱，95%的共和黨眾議員樂於接納這個協議。

不過，若干極端保守的眾院自由黨團（House Freedom Caucus）成員周日對協議大加抨擊，目前還不清楚他們的反對立場是否會擴大到其他共和黨議員，甚至演變為罷免議長的風波。

麥卡錫表示，他會堅持72小時的規矩，便於眾議員審查法案，然後周三進行表決。而在參院，只要有一位參議員跑票，就足以卡住議程並強制進入程序性表決。代表猶他州的共和黨參議員Mike Lee已表示，若他不喜歡法案中的開支規模，就會這樣做。

然而，國會必須在6月5日之前通過法案（這是財政部長葉倫修改後的大限日）已無闖關失利的空間，也沒有時間可修改。

麥卡錫的主要談判代表、眾議員麥亨利（Patrick McHenry）上周六也坦承，要在截止日期前通過法案將是「嚴峻的挑戰」。

麥卡錫表示，他會堅持72小時的規矩，便於眾議員審查法案，然後周三進行表決。（美聯...
麥卡錫表示，他會堅持72小時的規矩，便於眾議員審查法案，然後周三進行表決。（美聯社）

麥卡錫 拜登 眾議員

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債限協議國會能否過關 拜登和麥卡錫都有信心

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