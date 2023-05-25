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中商務部長王文濤華府會雷蒙多 美國務院籲擴大對中國對話

中商務部長王文濤華府會雷蒙多 美國務院籲擴大對中國對話

記者張文馨／華盛頓即時報導
商務部長雷蒙多(左圖)25日與到訪的中國商務部長王文濤(右圖)會談。(美聯社、路透)
商務部長雷蒙多(左圖)25日與到訪的中國商務部長王文濤(右圖)會談。(美聯社、路透)

美國國務院和五角大廈官員25日呼籲與中國擴大對話交流，國務卿布林肯將持續領導對中政策，美方期盼與中國新大使謝鋒接觸；美國國防部印太事務助理部長瑞特納在智庫活動透露，美中軍事對話的球在他們那邊。

中方事前預告，中國商務部長王文濤赴美參加亞太經濟合作（APEC）貿易部長會議時，將會晤美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）和美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）。

美國商務部說明，雷蒙多25日在華府會晤王文濤，雙方就美中經貿關係展開坦率而實質的討論；雷蒙多對王文濤關切，中方近期針對在中經營的美企所採取的一系列行動。

美國商務部表示，雷蒙多和王文濤的會談，代表美中仍持續維持溝通，負責任地管理雙邊關係；雷蒙多將延續兩國元首在印尼峇里島會談的成果，持續往來。

美中防長會面？美助理部長：球在中方那

美中防長在新加坡香格里拉論壇有無可能場邊會談，瑞特納表示，北京提到中國國防部長李尚福被美國制裁，這不影響美中防長碰面；美國提議要在香格里拉論壇舉行場邊會談，但還沒收到回應，現在球在他們那邊，美國還在等北京的回應。

瑞特納說，美國尋求與中國對話時碰到困難，部長、參謀首長聯席會議主席、印太司令、副助理部長等各階層，美國提出的對話邀請，不是被拒就是沒有回應。

瑞特納指出，無論是承平時期或危機時刻，雙方保持溝通才能避免誤解誤判，避免危機失控，美國一直在提出軍事接觸的邀請，但中方意願始終不高。

國務院發言人：布林肯期待重新安排訪問北京

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）25日在例行記者會說，國務院東亞局負責中蒙台事務的副助卿暨中國協調處處長華自強（Rick Waters）6月23日去職，這是國務院的例行輪調。

負責督導中國處的副國務卿薛曼（Wendy Sherman）也將在6月底退休。

米勒表示，布林肯將持續領導對中政策，並在未來有新的副國務卿、東亞局副助卿和中國處處長加入，但目前還無法透露繼任人選。

米勒說，擴大美中外交往來一直都很重要，除了中國新任駐美大使謝鋒這個管道外，布林肯也期待重新安排訪問北京。

新中國駐美大使謝鋒 已會晤國務院次卿盧嵐

23日抵達美國的中國候任駐美大使謝鋒，25日推文指他已經到美國國務院遞交到任國書副本，會晤國務院主管政治事務的次卿盧嵐（Victoria Nuland）。

前任大使秦剛首次赴國務院拜會時的層級是副國務卿薛曼（Wendy Sherman），美方當時主動公布這項行程；謝鋒這次的拜會由中方主動曝光。

美國駐中大使伯恩斯（Nicholas Burns）去年3月抵達北京，他在中國工作一年多後，才和其他國家70多位大使，一起在人民大會堂向中國國家主席習近平遞交到任國書。

國務院 雷蒙多 北京

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