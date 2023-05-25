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美示警中國駭客入侵關鍵基礎設施 中國外交部：假訊息

記者陳宥菘／即時報導
中國外交部發言人毛寧。（美聯社）
中國外交部發言人毛寧。（美聯社）

西方情報機構和微軟日前揭露，中國駭客組織長期入侵關島在內的美國多項關鍵網路基礎設施，將可能破壞美國與亞洲地區間的通訊能力。紐約時報更示警，關島的通訊設備與美國應對台海危機的能力息息相關。對此，中國外交部發言人毛寧25日反駁稱，這是一份缺乏證據的不專業報告，並指控此舉是散布虛假訊息。

微軟與「五眼聯盟」網路安全機關指，由中國政府支持的駭客組織「伏特颱風」（Volt Typhoon）總部位於中國，自2021年運作以來，透過安裝惡意軟體代碼入侵，主要目的在於情報搜集，並等待時機破壞基礎設施，以阻斷美國與亞洲地區的通訊。

毛寧25日於中國外交部例行記者會上批評報告「東拼西湊、證據鏈嚴重缺失」，是極不專業的報告，並反控美國出於地緣政治目的，發動「五眼聯盟」國家集體散布虛假訊息。

毛寧稱，「五眼聯盟」是世界上最大的情報組織，美國國安局是世界上最大的駭客組織，「他們聯手發布虛假訊息報告，本身就很諷刺」。

至於微軟也一同發布報告示警，毛寧表示，這說明美國除了政府機構之外，還在拓展新的散布虛假訊息管道，這不是第一次，也不會是最後一次。她更嗆，「無論如何變換手法，都改變不了美國才是『駭客帝國』的事實」。

毛寧還提到，中國於去年9月發布報告，指控美國國安局透過網路攻擊中國西北工業大學，美方應當立即就有關網絡攻擊的行為作出交代，而不是散布虛假訊息息轉移視線。

駭客 微軟 紐約時報

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