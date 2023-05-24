債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者

美債如果發生技術違約(technical default)，數百萬民眾將受到衝擊。圖為美國國會。(路透)

福斯商業新聞(Fox Business)24日報導，聯信財富管理(Comerica Wealth Management)投資長林奇(John Lynch)表示，美債如果發生技術違約(technical default)，數百萬民眾將受到衝擊，除了領取社安金 、軍人退休 俸者收入中斷之外，現役美軍、政府員工、國防包商等，都將領不到錢，衍生效應則包括失業、信貸市場凍結，美國國內生產毛額(GDP)連續數季受挫，經濟進一步衰退恐成事實。

報導指出，如果美國發生史無前例的聯邦政府 債務違約，受害最嚴重的族群包括：

＊退休族

「兩黨政策中心」(Bipartisan Policy Center)23日公布分析報告指出，美國發生債務違約時，第一波遭到經費縮減的政府計畫當中將包括社安金。

根據原訂計畫，聯邦政府今年6月將發放總計1000億元社安金福利，每次額度250億元的發放日期分別為6月2日、14日、21日及28日。

「兩黨政策中心」報告指出，從實際角度來看，債務違約的情況下，聯邦政府仍想為重要且受到民眾高度歡迎的計畫全額發放福利，很快就變得難以實現，例如社安金、俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)、俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)以及現役美軍軍餉。

＊退役軍人

現役軍人軍餉以及軍人退休俸可能都將因為政府債務違約而中斷或延發，幾項針對美軍的重要計畫例如心理輔導、照護、居家安置等，經費同樣將受到衝擊。

「兩黨政策中心」報告指出，在6月1日當天政府預訂要發放的軍人退休俸有120億元，現役軍人軍餉及退休基金則有100億元。

退伍軍人事務部發言人海耶斯(Terrence Hayes)對福斯商業新聞表示，由於沒有前例可循，政府出現違約將對聯邦計畫造成如何影響，很難精準估算。

海耶斯說，非常清楚的是，如果聯邦政府無法舉債，所有政府計畫或付款都極有可能因此停止或者嚴重耽擱。