我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

禁買房買地 佛州華人控告德桑提斯：違憲、歧視

NBA／泰托姆飆34分 綠衫軍阻止熱火關門

輝達CEO：若丟中國市場 美晶片法案鼓勵蓋晶圓廠沒意義

編譯季晶晶／綜合外電
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳警告，中美晶片戰可能給美科技業帶來巨大損失。(路透)
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳警告，中美晶片戰可能給美科技業帶來巨大損失。(路透)

全世界最有價值半導體公司輝達（Nvidia）的執行長黃仁勳接受英國金融時報專訪時警告，中美晶片戰升級，美國科技業將面臨遭逢「巨大損害」的風險。

黃仁勳表示，美國統統拜登的政府為減緩中國半導體製造進程，祭出嚴格的出口管控，使得總部在矽谷的繪圖晶片巨擘「雙手被反綁在背後」，無法在全球最大市場之一銷售先進晶片。

與此同時，陸企開始自研晶片，要與輝達的圖形、遊戲和人工智慧處理器並駕齊驅。

他說：「如果不能從美國買晶片，中國就必須自製。美國要小心。中國是科技業非常重要的市場。」

他向美國國會議員示警，進一步限制與中國的貿易要「深思熟慮」，以免傷到科技業。他直言，「如果被剝奪中國市場，我們沒有應急方案。再沒有其他的中國，只有一個中國」。

他形容，阻止美國科技業進入中國市場，用來鼓勵興建更多晶圓廠的規模520億美元晶片法案將「自膝蓋以下截肢」。

由於中國約占美國科技業市場的三分之一，不可能被取代，如果丟了中國市場，「美國科技業必須減少三分之一的產能」，黃仁勳指出，到時候「沒人需要美國的晶圓廠」，晶片供過於求，「能在裡面游泳」。

晶片 黃仁勳 拜登

上一則

中國遠洋漁隊「過度撈捕、如海上民兵」 成美中衝突新熱點

下一則

伊州天主教會性侵調查 檢察長：73年近2000孩童受害

延伸閱讀

違約大限逼近 拜登無意援引第14修正案

違約大限逼近 拜登無意援引第14修正案
美中晶片大戰…輝達嘆「雙手被反綁」科技業很受傷

美中晶片大戰…輝達嘆「雙手被反綁」科技業很受傷
府會談判「債限」無進展 糾結在4個項目

府會談判「債限」無進展 糾結在4個項目
債限違約只剩10天 拜登無法動用第14修正案

債限違約只剩10天 拜登無法動用第14修正案

熱門新聞

圖為紐約大學畢業生互相拍照留念。(本報資料照片／記者許君達攝影)

畢業季求職難 哈佛生花9個月、提交逾百申請才獲工作

2023-05-22 11:30
前紐約市市長朱利安尼。（美聯社）

前紐約市長朱利安尼遭爆「逼助理口交」 還常挑川普來電時

2023-05-16 03:17
澤倫斯基20日下機時可看到機身印有法國的字樣。（路透）

聲東擊西？澤倫斯基提前抵日、未搭美軍機 日媒揭露是「這原因」

2023-05-20 06:40
「四方安全對話」（Quad）成員國領袖，左起：拜登總統、澳洲總理艾班尼斯、日本首相岸田文雄、印度總理莫迪。（Getty Images）

美日印澳四方對話聯合聲明 幾乎毫不掩飾抨擊中國

2023-05-20 16:00
如果白宮與國會眾院未能在5月底達成債限協議，美國與全球將爆發難以估計的金融危機。圖為16日華爾街頭交通號誌亮起紅燈。(Getty Images)

股市崩盤、經濟衰退…若債限違約 恐現7「世界末日」情境

2023-05-17 02:28
南韓總統尹錫悅(中)準備進入日本官方準備的座車。(Getty Images)

拜登搭野獸、岸田搭豐田 G7其他領袖座車清一色BMW

2023-05-20 12:04

超人氣

更多 >
這七種物品 旅遊專家一定放在隨身行李內

這七種物品 旅遊專家一定放在隨身行李內
難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員

難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員
姐弟戀還是忘年戀？ 44歲劉濤和32歲劉宇寧

姐弟戀還是忘年戀？ 44歲劉濤和32歲劉宇寧
亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運

亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運
多吃六種食物 降低關節炎風險

多吃六種食物 降低關節炎風險