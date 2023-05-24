輝達CEO：若丟中國市場 美晶片法案鼓勵蓋晶圓廠沒意義

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳警告，中美晶片戰可能給美科技業帶來巨大損失。(路透)

全世界最有價值半導體公司輝達（Nvidia）的執行長黃仁勳 接受英國金融時報專訪時警告，中美晶片 戰升級，美國科技業將面臨遭逢「巨大損害」的風險。

黃仁勳表示，美國統統拜登 的政府為減緩中國半導體製造進程，祭出嚴格的出口管控，使得總部在矽谷的繪圖晶片巨擘「雙手被反綁在背後」，無法在全球最大市場之一銷售先進晶片。

與此同時，陸企開始自研晶片，要與輝達的圖形、遊戲和人工智慧處理器並駕齊驅。

他說：「如果不能從美國買晶片，中國就必須自製。美國要小心。中國是科技業非常重要的市場。」

他向美國國會議員示警，進一步限制與中國的貿易要「深思熟慮」，以免傷到科技業。他直言，「如果被剝奪中國市場，我們沒有應急方案。再沒有其他的中國，只有一個中國」。

他形容，阻止美國科技業進入中國市場，用來鼓勵興建更多晶圓廠的規模520億美元晶片法案將「自膝蓋以下截肢」。

由於中國約占美國科技業市場的三分之一，不可能被取代，如果丟了中國市場，「美國科技業必須減少三分之一的產能」，黃仁勳指出，到時候「沒人需要美國的晶圓廠」，晶片供過於求，「能在裡面游泳」。