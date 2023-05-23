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懸缺近5月 中國候任駐美大使謝鋒抵紐約

中國稱因安全憂慮封殺美光 白宮發聲了

中央社華盛頓23日綜合外電報導
中國21日表示，中國國內關鍵資訊基礎設施的營運者應停止購買美光產品。(美聯社)
中國21日表示，中國國內關鍵資訊基礎設施的營運者應停止購買美光產品。(美聯社)

白宮今天表示，中國政府最近聲稱出於安全憂慮禁止銷售美國美光科技公司記憶體晶片「不是基於事實」。

路透社報導，白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）告訴記者，北京最近的行動和突擊美國企業令總統拜登的政府感到不安，白宮正透過美國商務部將其看法傳達給北京當局。

尚皮耶表示：「這些行動和中華人民共和國所堅稱，正在開放其市場並致力於透明監管架構不相符合。」

美光科技（Micron Technology）是美國最大的記憶體晶片製造商，中國對美光發布的禁令，廣泛被認為是要報復美國限制中國獲取關鍵技術。

中國互聯網信息辦公室21日宣布，美光科技公司產品存在較嚴重網路安全隱患，影響中國國家安全，未通過網路安全審查，中國國內關鍵訊息基礎設施的運營者應停止採購美光產品。

北京當局近來頻頻打壓駐中國的外企，甚至修訂反間諜法，適用範圍擴大至外國威脅，美國商會上月28日發表聲明說，如此格外增加外企在中國經商的不確定性和風險。

中共當局上月突擊搜查美國管理諮詢公司貝恩（Bain & Company）的上海辦事處並約談員工。

美國諮詢公司美思明智集團（Mintz Group）的北京辦事處3月間被突襲，當局還拘留5名中國員工，美光科技也因涉及「國家安全」而被調查。

中國當局21日以國安為由封殺美光半導體後，代表當地美企及歐企的中國美國商會及中國歐盟商會領袖齊聲表達憂心。中國美國商會總裁何邁可更表示，當地美企很擔心成為中國下一個封殺對象。

北京 白宮 晶片

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