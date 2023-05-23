疑與中國關係密切 鋰電池製造商微宏遭美取消補助

圖為鋰電池製造商微宏（Microvast）位在田州克拉克維爾（Clarksville）的工廠建設進入最後階段。美聯社

根據消息人士，美國能源部 已告知鋰電池製造商微宏（Microvast），不會給予該公司2億美元補助。此前2名共和黨 籍議員質疑，微宏與北京政府關係密切。

路透報導，能源部先前一直在與微宏就撥款進行談判，以在田納西州 設立一間工廠。這筆補助款來自2021年美國國會通過的1兆美元基礎建設法案。

兩名共和黨籍議員去年12月致函能源部長蘭霍姆（Jennifer Granholm），批評該部對微宏的補助計畫，並稱微宏與中國共產黨關係密切，引發外界質疑該部「保護美國納稅人血汗錢的能力」。

共和黨籍聯邦眾議員魯卡斯（Frank Lucas）表示，取消撥款是「納稅人和美國企業的勝利」。

他在聲明中強調，「這些資金旨在強化美國的電池生產和供應鏈，而非讓中國收緊對相關供應鏈的掌控」。

微宏並未回應路透的置評請求。該公司在田納西州、德國和中國都設有工廠。

消息人士拒絕透露取消補助金談判的決定是否與對中國的擔憂有關。消息人士稱，合約決定是根據公司過往業績、財務管理和會計制度等因素所做出。

中國外交部發言人毛寧今天在例行記者會上被問及此事時回應，「美國政府對美國公司的決定是美國內部事務，我不會對此發表評論。」

這筆補助款原本旨在支持通用汽車（General Motors）和微宏研發電動車電池隔膜技術，並設立新的隔膜工廠。預計相關計畫將創造數百個就業機會。