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19歲司機衝撞白宮附近護欄 車上搜出納粹旗幟

19歲司機衝撞白宮附近護欄 車上搜出納粹旗幟

中央社華盛頓23日綜合外電報導
美國特勤局指出，一輛U-HAUL搬運貨車22日晚間衝撞白宮附近護欄，司機遭特勤局人員逮捕。據知司機是19歲美國公民，並在車上搜出納粹旗幟。（美聯社）
美國特勤局指出，一輛U-HAUL搬運貨車22日晚間衝撞白宮附近護欄，司機遭特勤局人員逮捕。據知司機是19歲美國公民，並在車上搜出納粹旗幟。（美聯社）

美國特勤局（U.S. Secret Service）發表聲明指出，一輛U-HAUL搬運貨車昨天晚間衝撞白宮附近護欄，司機遭特勤局人員逮捕。據知司機是19歲美國公民，並在車上搜出納粹旗幟。

法新社報導，美國特勤局聲明表示，「沒有任何特勤局或白宮人員受傷，仍在調查這起衝撞事件的原因和過程」。

特勤局發言人古利耶米（Anthony Guglielmi）隨後在推特發文指稱，初步調查顯示，這名司機可能蓄意衝撞白宮附近的拉法葉廣場（Lafayette Square）安全護欄，將就這起事件提告。

哥倫比亞廣播公司（CBS）華盛頓電視台WUSA9報導，當局搜索肇事U-HAUL搬運貨車時，發現一項顯然是納粹旗幟的物品，但沒有關於這面旗幟的其他資訊。

這起衝撞事件發生在昨晚10時之前，地點是拉法葉廣場北邊，距離白宮僅數百碼，該區域有幾家高檔旅館。

報導稱，司機的身分已被確認為來自密蘇里州切斯特菲爾德（Chesterfield）的19歲男子坎杜拉（Sai Varshith Kandula），他可能面臨以致命武器蓄意企圖傷害等罪名。

執法消息人士告訴美國哥倫比亞廣播公司（CBS），這名男子是美國公民。他把貨車開到拉法葉廣場後，威脅要對美國總統拜登和副總統賀錦麗（Kamala Harris）不利，但在車上並沒有發現爆裂物或武器。

白宮 納粹 美國公民

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