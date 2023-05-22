拜登和麥卡錫沒談成協議 但違約非選項 可能天天碰面
美國總統拜登和眾院議長麥卡錫周一晚間結束另一輪針對債限問題的會談，仍未達成協議，雖然兩人都稱討論富有成效，誓言繼續協商以避免美國發生災難性的債務違約。
兩人在白宮磋商了一個多小時。他們親自挑選的談判代表幾小時後將再次開會磋商。稍早之前，美國財長葉倫警告，財政部「極有可能」在6月初就現金用罄，最早可能6月1日違約。
麥卡錫告訴記者，「今晚的討論氣氛比以前好」，兩位領導人「進行了富有成效的討論。我們還沒有達成協議」。
拜登在周一晚間布的聲明裡同意，這次會議「有成效」。他說：「我們再次重申，違約不在考慮之列，唯一可行的辦法是基於誠信達成兩黨協議。」
麥卡錫表示，他預期每天與拜登對話溝通，直到達成協議，「今晚會讓談判小組繼續努力，看看能否取得進展」。他在與拜登會面後強調，共和黨不會同意進行稅收調整作為債務協議的一部分。他說：「不，我們沒有研究稅收。」
拜登說：「分歧在於——我認為我們應該研究稅收漏洞，確保富人支付他們應該支付的部分。」
根據彭博經濟研究，目前的債限問題僵局有可能給美國經濟帶來更大壓力，在聯準會一連串升息行動之後，美國經濟已經很容易陷入衰退。
在麥卡錫談到會談氣氛後，美國股指期貨小幅走高，美國公債期貨幾乎沒有變化。
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