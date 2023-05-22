拜登和麥卡錫沒談成協議 但違約非選項 可能天天碰面

美國總統拜登（右）和眾院議長麥卡錫（左）周一晚間針對債限問題的會談仍未達成協議。（美聯社）

美國總統拜登 和眾院 議長麥卡錫 周一晚間結束另一輪針對債限問題的會談，仍未達成協議，雖然兩人都稱討論富有成效，誓言繼續協商以避免美國發生災難性的債務違約。

兩人在白宮磋商了一個多小時。他們親自挑選的談判代表幾小時後將再次開會磋商。稍早之前，美國財長葉倫警告，財政部「極有可能」在6月初就現金用罄，最早可能6月1日違約。

麥卡錫告訴記者，「今晚的討論氣氛比以前好」，兩位領導人「進行了富有成效的討論。我們還沒有達成協議」。

拜登在周一晚間布的聲明裡同意，這次會議「有成效」。他說：「我們再次重申，違約不在考慮之列，唯一可行的辦法是基於誠信達成兩黨協議。」

麥卡錫表示，他預期每天與拜登對話溝通，直到達成協議，「今晚會讓談判小組繼續努力，看看能否取得進展」。他在與拜登會面後強調，共和黨不會同意進行稅收調整作為債務協議的一部分。他說：「不，我們沒有研究稅收。」

拜登說：「分歧在於——我認為我們應該研究稅收漏洞，確保富人支付他們應該支付的部分。」

根據彭博經濟研究，目前的債限問題僵局有可能給美國經濟帶來更大壓力，在聯準會一連串升息行動之後，美國經濟已經很容易陷入衰退。

在麥卡錫談到會談氣氛後，美國股指期貨小幅走高，美國公債期貨幾乎沒有變化。