拜登會麥卡錫債限談判 仍未達成協議

美國總統拜登和國會眾院議長麥卡錫（左）22日在白宮橢圓形辦公室會晤，討論聯邦債限問題。（Getty Images）

眼看再過十天美國可能發生史上第一次債務違約，拜登總統與眾院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy)22日下午5時30分在白宮 橢圓形辦公室再次展開磋商，雖然雙方都說這次談話頗具建設性，對於突破僵局感到樂觀，兩人卻沒有達成具體協議。

紐約時報報導，共和黨 以刪減聯邦預算做為同意調高舉債上限的交換條件，迄今民主黨仍拒絕接受；麥卡錫在協商結束後說，接下來每天都會跟拜登直接對話，直到協商出結果。

22日的會面是拜登與麥卡錫在兩周當中的二度談判，周末期間雙方幕僚則在閉門會議中持續磋商。麥卡錫在會後對媒體說：「我們還沒有達成協議。」但他同時表示，談話氣氛比先前任何一次磋商都來得更好；麥卡錫說，相信可以達成協議，「我覺得我們辦得到」。

拜登在會後發表簡短聲明說，這次對談具有建設性，「我們重申違約並不是選項，兩黨協議是唯一可行之道」。拜登說，自己與白宮協商小組會持續與麥卡錫及共和黨談判小組磋商。

紐約時報分析，白宮與共和黨對於爭議關鍵仍然互不相讓。白宮說共和黨刪減預算的主張過於走極端，麥卡錫與共和黨幕僚則反批白宮官員不講理。

國會若要表決通過調高國債上限，立法議程的剩餘天數正在迅速減少中，財政部長葉倫(Janet Yellen)22日再次對國會提出警告說，美國最快於6月1日就無法償還債務。

葉倫致函國會表示，倘若美國發生史無前例的債務違約，將對許多美國民眾帶來財務傷害，也傷害仰賴美國穩定的世界各國其他民眾，全球經濟將因此震盪。

共和黨人曾暗示，在美國債務違約之前，不太可能達成協議；麥卡錫22日晚間被媒體問到，需要出現什麼因素才能打破談判僵局；他回答：「6月1日。」

下一個會計年度的可支配計畫(discretionary programs)總額有多少、預算上限實施時間持續多久，白宮與共和黨到目前為止都缺乏共識；共和黨希望允許提高國防預算，但刪減其他政府計畫，至於預算上限實施時間則傾向於保留較多彈性空間，不再堅持先前要求的6年到10年。

白宮官員則提議，國防支出以及其他開銷如教育、科學研究、環保等，未來兩年預算都應該保持同樣水準。