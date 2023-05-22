我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯回家 金塊橫掃湖人 隊史首闖總冠軍

蓋茲捲腥聞 曾給畢業生忠告：不要過於聰明而迷失

拜登會麥卡錫債限談判 仍未達成協議

記者顏伶如／即時報導
美國總統拜登和國會眾院議長麥卡錫（左）22日在白宮橢圓形辦公室會晤，討論聯邦債限問題。（Getty Images）
美國總統拜登和國會眾院議長麥卡錫（左）22日在白宮橢圓形辦公室會晤，討論聯邦債限問題。（Getty Images）

眼看再過十天美國可能發生史上第一次債務違約，拜登總統與眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)22日下午5時30分在白宮橢圓形辦公室再次展開磋商，雖然雙方都說這次談話頗具建設性，對於突破僵局感到樂觀，兩人卻沒有達成具體協議。

紐約時報報導，共和黨以刪減聯邦預算做為同意調高舉債上限的交換條件，迄今民主黨仍拒絕接受；麥卡錫在協商結束後說，接下來每天都會跟拜登直接對話，直到協商出結果。

22日的會面是拜登與麥卡錫在兩周當中的二度談判，周末期間雙方幕僚則在閉門會議中持續磋商。麥卡錫在會後對媒體說：「我們還沒有達成協議。」但他同時表示，談話氣氛比先前任何一次磋商都來得更好；麥卡錫說，相信可以達成協議，「我覺得我們辦得到」。

拜登在會後發表簡短聲明說，這次對談具有建設性，「我們重申違約並不是選項，兩黨協議是唯一可行之道」。拜登說，自己與白宮協商小組會持續與麥卡錫及共和黨談判小組磋商。

紐約時報分析，白宮與共和黨對於爭議關鍵仍然互不相讓。白宮說共和黨刪減預算的主張過於走極端，麥卡錫與共和黨幕僚則反批白宮官員不講理。

國會若要表決通過調高國債上限，立法議程的剩餘天數正在迅速減少中，財政部長葉倫(Janet Yellen)22日再次對國會提出警告說，美國最快於6月1日就無法償還債務。

葉倫致函國會表示，倘若美國發生史無前例的債務違約，將對許多美國民眾帶來財務傷害，也傷害仰賴美國穩定的世界各國其他民眾，全球經濟將因此震盪。

共和黨人曾暗示，在美國債務違約之前，不太可能達成協議；麥卡錫22日晚間被媒體問到，需要出現什麼因素才能打破談判僵局；他回答：「6月1日。」

下一個會計年度的可支配計畫(discretionary programs)總額有多少、預算上限實施時間持續多久，白宮與共和黨到目前為止都缺乏共識；共和黨希望允許提高國防預算，但刪減其他政府計畫，至於預算上限實施時間則傾向於保留較多彈性空間，不再堅持先前要求的6年到10年。

白宮官員則提議，國防支出以及其他開銷如教育、科學研究、環保等，未來兩年預算都應該保持同樣水準。

麥卡錫 共和黨 白宮

上一則

在蒙大拿州遭禁 TikTok提告反控違憲

下一則

葉倫公開致信麥卡錫 重申：6月1日國庫會花完

延伸閱讀

債限危機當頭 民調：僅33%國人贊同拜登經濟施政

債限危機當頭 民調：僅33%國人贊同拜登經濟施政
拜登債限算盤 恐無法稱心如意

拜登債限算盤 恐無法稱心如意
拜登喊美中很快解凍 中國外交部冷回：誠意和意義何在？

拜登喊美中很快解凍 中國外交部冷回：誠意和意義何在？
拜登期望美中關係很快解凍 中國促美相向而行

拜登期望美中關係很快解凍 中國促美相向而行

熱門新聞

前紐約市市長朱利安尼。（美聯社）

前紐約市長朱利安尼遭爆「逼助理口交」 還常挑川普來電時

2023-05-16 03:17
「通俄門」特別檢察官杜然。(美聯社資料照)

川普蒙冤？特檢官報告：FBI處理通俄門「嚴重失職」

2023-05-15 16:34
澤倫斯基20日下機時可看到機身印有法國的字樣。（路透）

聲東擊西？澤倫斯基提前抵日、未搭美軍機 日媒揭露是「這原因」

2023-05-20 06:40
嬰兒潮世代受惠於股市與房地產狂飆，留下的資產驚人。圖為金融中心曼哈頓的大樓。(路透)

史上最大財富轉移 嬰兒潮留下84兆遺產 恐加劇貧富差距

2023-05-16 06:10
「四方安全對話」（Quad）成員國領袖，左起：拜登總統、澳洲總理艾班尼斯、日本首相岸田文雄、印度總理莫迪。（Getty Images）

美日印澳四方對話聯合聲明 幾乎毫不掩飾抨擊中國

2023-05-20 16:00
圖為紐約大學畢業生互相拍照留念。(本報資料照片／記者許君達攝影)

畢業季求職難 哈佛生花9個月、提交逾百申請才獲工作

2023-05-22 11:30

超人氣

更多 >
你存入萬元以上現金 銀行會做這件事

你存入萬元以上現金 銀行會做這件事
保持腸道健康 腸胃科醫生每天吃這些零食

保持腸道健康 腸胃科醫生每天吃這些零食
俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」

俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」
沖馬桶掉落鑽戒 她失而復得…污水裡沉浸13年 依然美麗無比

沖馬桶掉落鑽戒 她失而復得…污水裡沉浸13年 依然美麗無比
台「5億高中生」配偶早有女友？「遺產可能這麼分」

台「5億高中生」配偶早有女友？「遺產可能這麼分」