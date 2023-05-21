拜登專機上與麥卡錫通話 同意雙方代表先談、周一重談債限

代表拜登總統的債限談判代表、 21日下午抵達達國會，重啟談判。(美聯社)

眼看距離6月1日期限只剩倒數11天，拜登 總統與共和黨 籍眾院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy)21日同意重啟債限談判。華盛頓郵報分析，由於前幾天磋商一度破局又迅速恢復，如今的最新發展讓國會議員對情勢感到樂觀，認為聯邦政府有希望避開史無前例的債務違約，以及隨著違約而衍生的經濟大災難。

拜登結束在日本廣島(Hiroshima)舉行的七大工業國集團(G7)高峰會議，搭乘空軍一號返美途中與麥卡錫通電話，商定見面時間。

財政部長葉倫(Janet Yellen)21日在電視政論節目中再次表示，6月1日是沒有轉圜空間的「硬期限」(hard deadline)，美國政府將無法償還債務。

雙方各派代表再磋商

華郵報導，拜登與麥卡錫21日通電話時，同意雙方各自再派出談判代表，晚間6時在幕僚會議裡進一步磋商，拜登與麥卡錫22日則在白宮再度於談判桌上碰面。麥卡錫與共和黨籍談判代表、路易斯安納州聯邦眾議員葛瑞夫斯(Garret Graves)均強調，接下來最關鍵的議題就是為聯邦支出訂定限制的範圍與期限。

代表拜登總統的是白宮顧問芮契提(Steve Ricchetti)、白宮預算管理局(OMB)局長楊格(Shalanda Young)，以及立法事務主任泰瑞爾(Louisa Terrell)。

葛瑞夫斯說，一旦雙向對基礎問題取得共識，其他後續項目便能按部就班進行。

白宮與共和黨國會議員之間的談判，由於在聯邦重大支出與政策議題出現嚴重分歧，19日一度會談中斷，但當天晚間又恢復進行。

共和黨堅持預算必減

麥卡錫21日結束與拜登電話交談後在國會大廈對媒體記者表示，與拜登的討論頗具建設性。麥卡錫說，如果拜登能夠了解共和黨正在檢討的問題所在，「我認為某些爭議就能獲得解決」。

麥卡錫接著說，從一開始就清楚對拜登表明，「(明年)預算必須比去年的花費更少」。

媒體詢問詢問身為21日晚間談判代表之一的葛瑞夫說，領取福利者必須工作的計劃、新能源計畫許可證改革是否都是目前談判中雙方僵持不下的主要爭議。葛瑞夫斯答道：「我想表明的是，數據就是基準。議長已經清楚表態，聯邦預算必須減少是沒有商量餘地的紅線(red line)。除非符合這個前提條件，才能進一步討論其他議題。」

拜登籲放棄「極端立場」

拜登21日稍早在廣島峰會閉幕記者會上，對共和黨籍國會議員隔空喊話，除呼籲在債限問題上放棄雙方無法取得共識的「極端立場」(extreme positions)，有許多重話批評。他告訴記者，共和黨人把刪減開支當作調高美國政府借款權限的條件，這項最新要求「坦白說，令人難以接受」、「該是對方跳脫他們極端立場的時候了」。他同時也表示考慮啟動憲法第14修正案，繞過國會，逕行宣布提高國家債限。