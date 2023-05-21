債務上限僵局 拜登稱難以接受共和黨要求

拜登總統風塵僕僕，提前離開G7趕回美國處理債限及預算問題。(美聯社)

拜登 （Joe Biden）總統今天抨擊共和黨 在談判解決美國舉債上限僵局時，提出「令人難以接受的」要求，但他仍認為可以在發生災難性債務違約前找到解決的方法。

法新社報導，拜登在結束七大工業國集團（G7）日本廣島峰會返回華府 前告訴記者，共和黨人把刪減開支當作調高政府借款權限的條件，這項最新要求「坦白說，令人難以接受」，「對方該是跳脫他們極端立場的時候了」。

拜登表示，今天他搭乘空軍一號（Air Force One）座機返回華府的路上，會跟作為共和黨領袖的眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）直接談判，「我們可以達成協議」。

但拜登也說，自己正在研究一項戲劇性的作法，也就是援引一項意義模糊的憲法條款來迴避國會，自行提高舉債上限。

憲法第14修正案第4款明訂，對於法律批准的美國公共債務，包括因支付平定作亂或反叛有功人員的年金和獎金而產生的債務，「其效力不得有所懷疑」。

拜登說：「我無法保證他們（指共和黨人）不會做一些無恥的事來強迫違約。我正在研究憲法第14修正案。」

「我認為我們有這項權力，問題在於能否及時行動和引用。」

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點