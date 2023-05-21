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舉債上限僵局未解 拜登將致電共和黨領袖

中央社／華盛頓21日綜合外電報導
白宮表示，拜登即將結束在日本廣島為期三天的七大工業國集團（G7）會議，他將在峰會結束後立即致電聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。（路透）
白宮表示，拜登即將結束在日本廣島為期三天的七大工業國集團（G7）會議，他將在峰會結束後立即致電聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。（路透）

美國逼近債務違約之際，總統拜登今天將親自介入致電聯邦眾議院共和黨最高領袖，試圖打破美國舉債上限僵局。

法新社報導，白宮表示，拜登即將結束在日本廣島為期三天的七大工業國集團（G7）會議，他將在峰會結束後立即致電聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。

白宮官員表示，拜登總統持續密切關注跨黨派預算框架的談判，以及國會採取行動避免違約的迫切需要。拜登總統昨晚和今早都有收到團隊告知的談判狀態最新消息，總統指示團隊與麥卡錫議長協調安排通話。

拜登原定下周從日本前往巴布亞紐幾內亞和澳洲，但因國家舉債危機縮短了亞洲行程。

財政部表示，除非國會表決通過提高債務上限，否則最快在6月1日美國政府的部分債務就可能違約。

華盛頓徹夜的討論顯然陷入僵局，雙方互相指責。

白宮發言人貝茨（Andrew Bates）在推特指責共和黨試圖引發世界最大經濟體美國的經濟衰退。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在聲明中表示，共和黨的最新要求是「倒退一大步，其中包含一系列極端黨派要求，永遠無法在國會兩院過關」。

但麥卡錫昨天在推特上說，白宮才是「倒退」的一方。「不幸的是，民主黨的社會主義派系似乎主導一切，尤其是拜登總統不在國內的情況下。」

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

拜登 白宮 麥卡錫

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