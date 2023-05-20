喜萊莉：烏克蘭戰爭使北京入侵台灣的野心「受挫」

前國務卿希拉蕊．柯林頓20日接受英國金融時報周末版專訪時表示，俄羅斯總統普亭在烏克蘭的戰爭，使北京入侵台灣的野心「受挫」。(美聯社)

前國務卿喜萊莉 ．柯林頓(Hillary Clinton)20日接受英國金融時報周末版專訪時表示，俄羅斯總統普亭 在烏克蘭 的戰爭，使北京入侵台灣的野心「受挫」。

喜萊莉並警告，川普若在2024年重新當選總統，將意味「美國民主和烏克蘭的終結」。

喜萊莉形容普亭是「複雜、自認為救世主和自戀的專制者」，他認為川普若在2020年贏得連任，將讓美國退出北約。

喜萊莉說，「當川普沒能獲勝，他(普亭)認為他必須採取行動，結果絕對是打錯了算盤」。

她說，在普亭無法快速占領烏克蘭後，中國國家主席習近平正重新評估對台灣的策略。

喜萊莉說，她之前認為習近平在鞏固權力後，會在三到四年內對台灣採取行動，但「我想烏克蘭使其推遲(攻台)，在我看來，烏克蘭的發展對中國領導階層有重大影響」。

她說，她不認為川普會贏得2024年總統大選，但他若當選，將是「美國民主和烏克蘭的終結」。她警告，川普將讓美國退出北約。

她說，「川普是送給習近平和普亭的禮物，他非常迷戀專制者，他在戰略上對中國無能為力，而且在北約議題上顯然會照著普亭要他做的去做」。

這不是喜萊莉第一次說，俄軍在烏克蘭的表現讓習近平延後攻台。她5月初在一項座談會上也提出相同論調。