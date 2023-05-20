NHK：G7領袖宣言 將再確認台海和平穩定重要性

NHK披露將於廣島G7峰會發布的領袖宣言草案內容全貌，包括在再度確認「台灣海峽和平與穩定重要性」的同時，敦促和平解決問題等。（Getty Images）

日本 放送協會（NHK）今天披露將於廣島G7 峰會發布的領袖宣言草案內容全貌，包括在再度確認「台灣海峽和平與穩定重要性」的同時，敦促和平解決問題等。

日本主辦的七大工業國集團（G7）峰會正在廣島舉行，預訂5月21日閉幕時將發表領袖宣言，目前已得知草案內容全貌。

在領袖宣言序言的部分，將載明G7成員國為因應全球課題並確立更美好未來的路線，強調將比以往更加團結，及基於法治強化自由且開放的國際秩序。

有關烏克蘭 情勢，也提到將在領袖宣言外另發表聲明，在持續強化提供烏克蘭支援同時，也致力減輕對世界弱勢群體造成的影響。

另外，有關中國的部分，領袖宣言除針對東海及南海狀況表明「嚴重憂慮」，也強烈反對「任何藉由武力或威嚇片面改變現狀的嘗試」。

再者，為讓俄羅斯停止侵略烏克蘭，領袖宣言將要求中國施壓。

而在面對全球化課題，G7成員國將彼此合作並建構具建設性且穩定的關係。

有關核裁軍及核不擴散，領袖宣言將強調透過現實且可實踐的方式，致力邁向「無核武世界」。

在經濟安全保障部分，領袖宣言考量到中國，將成立合作對抗「經濟威嚇」的新框架。

在對糧食危機憂慮升高之際，考量到對發展中國家及新興國家的協助，領袖宣言將採取具體措施。

而在數位領域部分，為成立針對生成式人工智慧（AI）展開討論的「廣島AI進程」，領袖宣言也將包含指示各國相關部會首長今年底前在工作會議上進行討論的內容。

G7領袖將在經過討論後確立領袖宣言最後內容。