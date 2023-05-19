G7發表「廣島願景」聯合文件 關切中發展核武缺透明度

G7領袖峰會19日在日本廣島市舉行，七國元首與歐盟執委會主席、歐盟高峰會主席出席圓桌會議。（路透）

七大工業國集團（G7 ）領袖高峰會在廣島舉行，昨晚討論裁減核武的議題後發表單項的聯合文件「廣島願景」，內容指中國發展核武缺乏透明性，對世界及地區而言是一項憂慮。會中也探討台灣議題。

G7峰會19日起至21日在廣島舉行，昨晚在廣島縣廿日市市的宮島舉行工作餐會，討論核武裁減議題，並公布聯合文件「廣島願景」。

內容指出，中國發展核武缺乏透明性，對世界及地區的穩定而言是憂慮，要求中國應公布核戰力資料。

廣島願景指出，反對偽裝成民生用、實質是軍事用途，可大量生產用於製造核武的鈽元素。這是劍指正在研發的快中子增殖反應爐（fast breeder reactor）的中國。

俄羅斯持續侵略烏克蘭 並恫嚇說不排除動用核武。廣島願景強調，絕對不容許進行核武的恫嚇或使用核武。G7也要求北韓要克制核武實驗及彈道飛彈的試射。

G7同意在不損及安全的情況下實現無核世界，並提出抑制核武及核武裁減雙管齊下的方向性。G7對於岸田倡議裁減核武等的「廣島行動計畫」表示歡迎。

G7領袖也就印度太平洋的局勢進行討論，確認了台灣海峽和平穩定的重要性。並一致同意要將共同的憂慮直接傳達給中國知道，並要求中國做出負責任的行動。

G7領袖同意在國際性的課題上要與中國合作，認為透過對話建立具建設性、安定性的關係很重要。

G7領袖昨天上午由身為主席的日本首相岸田文雄 在位於廣島市的和平紀念公園迎接成員國領袖等，以此揭開峰會序幕。之後，G7領袖參訪和平紀念資料館（原爆資料館），並在館內與85歲的被爆者（受原子彈轟炸的倖存者）小倉桂子對話，也到原爆罹難者慰靈碑前獻花、拍照。

昨天下午G7領袖在廣島市宇品島格蘭王子大飯店討論全球經濟、烏克蘭局勢的議題，傍晚移師宮島。20日在峰會的主會場、宇品島的格蘭王子大飯店進行討論。