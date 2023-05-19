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G7領袖訪原爆資料館 小倉桂子：世人要了解核武恐怖

中央社廣島19日專電
圖為原爆倖存者小倉桂子19日在七大工業國集團（G7）領袖高峰會上與領導人進行了簡短交談後會見媒體。Getty Images
圖為原爆倖存者小倉桂子19日在七大工業國集團（G7）領袖高峰會上與領導人進行了簡短交談後會見媒體。Getty Images

七大工業國集團（G7）領袖高峰會今天在日本廣島登場，領袖們參訪廣島和平紀念資料館，並與85歲原爆倖存者小倉桂子對話，小倉桂子講述原爆夢魘，多年來致力奔走反核，就是要讓世人了解核武的恐怖。

這是G7領袖首度一同參訪廣島和平紀念資料館（原爆資料館），也是美國、英國、法國這3個擁有核武國家的領袖首度一同參訪此館，別具意義。廣島是身為本屆G7峰會主席的日本首相岸田文雄的故鄉，他主張實現「無核武世界」，希望藉由G7領袖同訪原爆資料館，提升世人對於實現無核武世界、裁減核武等主張的支持。

1945年8月6日上午8時15分，美國B-29超級堡壘轟炸機在日本廣島市投擲了名為「小男孩」（Little Boy）的原子彈，在「廣島縣產業獎勵館」東南方約160公尺處上空600公尺炸開。此館後來被稱為「原爆圓頂館」，附近的和平紀念資料館於1955開幕，館內呈現了當時的照片、被爆者的遺物等約2.2萬件。

今天G7領袖在館內視察那些展示物，日本政府沒有對外說明詳細內容，只透露看了佐佐木禎子的摺紙鶴，並公布在館內與倖存者（受原爆之害者）小倉桂子的對話。

現年85歲的小倉桂子住在廣島市，她以流利的英文告訴領袖廣島遭受原子彈轟炸後的慘狀。隨後她接受日本媒體採訪時表示，感覺領袖們很認真在聽她講述，除了自身經歷外，還提到摺紙鶴的佐佐木禎子的故事，佐佐木禎子2歲時受原子彈爆炸傷害，10年後因白血病死亡。

小倉桂子對媒體表示，因為自己常對來自海外的人士講述原爆的經驗，所以與G7領袖對談時是秉持平常心。她心想受到原子彈轟炸的廣島、長崎市應該有很多人都想親自對G7領袖訴說原爆經驗，呼籲一同實現「無核武的世界」。她表示，之所以特別言及佐佐木禎子的事，主要是核武不同於一般的武器，核武是非常恐怖的武器。

中央社記者2015年在「全球中央」雜誌刊載一則「原爆夢魘 倖存者奔走反核」的報導，文中報導被爆者坪井直、小倉桂子的被爆經驗和理想。

小倉桂子曾擔任過廣島和平紀念資料館的館長，長期致力於和平運動，是一位翻譯、口譯家（日英翻譯）。2015年她站在原爆資料館附近的原爆圓頂館前對著包括中央社記者在內的駐日外籍記者說：「我們現在腳踏的地方有許多人因原爆死在這底下。」

她說，原爆當時，8歲的她在距離爆心地2.4公里處的廣島市牛田町，受災後一時昏迷，醒來時眼前一片黑，不知是黑煙還是黑夜的黑。

對著外籍媒體，她指著原爆圓頂館一旁的河川說，原子彈落下後，河川都是屍體，情況非常悲慘。當時因是戰時，小學三年級以上學童被疏散到山上，沒在廣島市中心，所以逃過一劫，但很多學童回到市內見一片廢墟，家人也沒了，將近4000人成了孤兒。

小倉桂子指出，看到世界強國競相發展核武，她認為有必要讓世人了解核武的恐怖，所以致力於收集、翻譯、解說廣島原爆的相關資訊。她認為，倖存者大難不死，必是上天要他們活得有意義。

從原爆資料館的2樓可以看見原爆罹難者慰靈碑及其後方的原爆圓頂館。今天G7領袖就站在原爆罹難者慰靈碑前合照。

原爆圓頂館的前身「廣島縣產業獎勵館」在一片焦土廢墟中，這座館的部分建築奇蹟式地殘存，尤其是殘破的圓頂骨架特別顯眼，1996年以廣島和平紀念碑為名，登記為聯合國教科文組織世界遺產。

原爆圓頂館前有一塊黑色的石碑寫著「原子彈在這棟建築物的正上方600公尺高空投下，僅一枚炸彈就奪走逾20萬人的生命。半徑2公里市街化為廢墟」。

七大工業國集團（G7）領袖高峰會19日在日本廣島登場。上午領袖等參訪廣島和平紀念...
七大工業國集團（G7）領袖高峰會19日在日本廣島登場。上午領袖等參訪廣島和平紀念資料館，視察與原爆有關的文物，包括佐佐木禎子的摺紙鶴。G7領袖還在館內與85歲被爆者（受原子彈轟炸之害者）小倉桂子對話。中央社

G7 日本 岸田文雄

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