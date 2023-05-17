Theranos荷姆斯拖延失敗 法院令30日入監

驗血公司Theranos創辦人荷姆斯(左二)因被控詐騙投資人被定罪後，拖延入監的戰術失敗，上訴法院16日令她本月30日向獄方報到。(路透)

聲敗名裂的驗血公司Theranos創辦人荷姆斯 (Elizabeth Holmes)涉嫌詐騙投資 人被定罪，她拖延入監的戰術失敗，聯邦上訴法院16日駁回她的申請，令她本月30日向獄方報到；法官另裁決荷姆斯與合夥人巴爾瓦尼(Ramesh Balwani)必須賠償受害人共4億5200萬元，其中要賠媒體大亨梅鐸(Rupert Murdoch)1億2500萬元，為所有受害的投資人中獲賠金額最高。

荷姆斯被控詐欺等罪名，被判刑135個月，去年11月原本裁定上月27日入獄，但荷姆斯不斷上訴，試圖拖延入獄時間。

聯邦第九巡迴上訴法院區域法官達維拉(Edward Davila)16日駁回她的上訴，勒令她30日向監獄 報到；達維拉曾建議荷姆斯前往德州布萊恩(Bryan)的女子監獄服刑，但不清楚聯邦監獄局是否接受，或會將39歲的荷姆斯發配其他矯治機構。

Theranos當年宣稱，透過血液就能檢驗出多種疾病，吸引甲骨文創辦人艾里森(Larry Ellison)、媒體大亨梅鐸(Rupert Murdoch)、擁有沃爾瑪(Walmart)超市的沃爾頓(Walton)家族等政商名流投資，籌集資金近10億元；荷姆斯還拉攏前國務卿季辛吉(Henry Kissinger)、舒茲(George Shultz)及前國防部長馬提斯(James Mattis)等人加入董事會。

Theranos的畫時代技術讓荷姆斯一度享有「女版喬布斯」美譽，孰料被「華爾街日報」調查踢爆，其技術存在危險缺陷，原來全是騙局，眾人投資血本無歸。

法官勒令荷姆斯與Theranos合夥人巴爾瓦尼應賠償4億5200萬元給受害者，其中包括必須賠償梅鐸投資的1億2500萬元，這是所有受害投資人中，獲賠金額最高的紀錄。

賠償判決公布後，梅鐸告訴他擁有的「華爾街日報」說，他是「被看似偉大的年輕女性收編的一群老男人之一，顏面無光」。

另外，達維拉裁定荷姆斯和巴爾瓦尼必須賠償連鎖藥局「華格林」(Walgreens)4000萬元，華格林2013年同意在旗下藥局販售有問題的Theranos驗血工具，後來成為Theranos的投資人。