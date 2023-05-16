我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

21世紀百貨回來了 曼哈頓下城旗艦店今重開

6秒鐘決定「錢途」 5招讓履歷脫穎而出

紐時：中國要重振經濟又抗衡西方 成習近平挑戰

中央社台北16日電
在中國國家主席習近平強調國家安全下，中國既要抗衡西方又要重振經濟，政策互相衝突，也成為習近平的挑戰。（美聯社）
在中國國家主席習近平強調國家安全下，中國既要抗衡西方又要重振經濟，政策互相衝突，也成為習近平的挑戰。（美聯社）

紐約時報報導，在中國國家主席習近平強調國家安全下，中國既要抗衡西方又要重振經濟，政策互相衝突，也成為習近平的挑戰。分析稱，中國認為外國政府及企業不捨得放棄其龐大市場，但這種想法是很大的冒險。

紐約時報15日報導形容，長久以來，中共都在「對外部世界的不信任」，和「必須維繫全球聯繫以推動成長」的矛盾中左右為難。

今年3月習近平在中國全國「兩會」強調，要將安全放在首位，稱之為「發展的基礎」，這增加了中國對外及對內政策的矛盾。

對外方面，中國目前試圖改善與歐洲的關係，進而在美國及其最重要的幾個盟友之間製造嫌隙。但中國與俄羅斯的緊密聯繫，讓中國要達到這個目的有困難。

中國日漸強硬的做法也引起加拿大擔憂，此前加拿大保守黨華裔聯邦眾議員莊文浩（Michael Chong）指控一名中國外交官因他批評北京，而試圖恐嚇他及在香港的家人，加拿大驅逐中國駐多倫多領事趙巍，中國隨即報復驅逐加拿大駐上海總領館領事甄逸慧。

對內方面，中國針對提供投資者專業意見的國際專業諮詢機構施壓，因為這些機構可以獲取有關中國國防、金融和科學領域等產業數據，引起中國安全部門關注。

喬治城大學教授麥艾文（Evan Medeiros）表示，中國要同時面對國內和國際上的多種互相衝突的利益，這迅速成為習近平的主要挑戰。

他指，這種挑戰從來都有，但隨著中國經濟的復甦越來越受到出口成長放緩和失業率飆升的困擾，這點影響正大大增加。

麥艾文說，「習近平似乎認為，憑藉中國經濟的吸引力，以及各國對美國勢力的不滿，他可以堅持自己的立場，同時吸引其他國家。但這是很大的冒險」。

布魯金斯學會資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）表示，對習近平而言，安全高於發展，哪怕這意味著鐵拳制裁諮詢公司導致外資退避三舍，似乎是他願意付出的代價。

報導指出，歸根結底，中國是在賭外國企業和政府根本捨不得放棄中國的龐大市場。

但報導分析，中國的獨斷作風令更多國家不安及越緊靠美國，如美國的長期盟友日本、韓國和澳洲，以及騎牆派菲律賓，印度也前所未有地靠近美國。以印度不結盟的傳統，目前的做法對美國外交政策界而言很難想像。

亞洲協會中國分析中心執行主任季北慈（Bates Gill）表示，中國考慮到與「全球北方」發達民主國家關係日益惡化，轉而在「全球南方」發揮影響力，這樣就可以與美國在地緣政治鬥爭中占一優勢。

近來中國國務委員兼外長秦剛與巴基斯坦和阿富汗外長舉行會晤，而習近平將於18日主持首屆中國—中亞峰會。

習近平 加拿大 紐約時報

上一則

眾院中國委員會晤游錫堃 聚焦深化美台關係

延伸閱讀

狗「能打勝仗」被指侮辱軍人 中國脫口秀演員遭官方調查

狗「能打勝仗」被指侮辱軍人 中國脫口秀演員遭官方調查
美媒：11月舊金山APEC峰會 拜習有望單獨會面

美媒：11月舊金山APEC峰會 拜習有望單獨會面
北京加強多邊外交力道 六國元首本周將相繼訪中

北京加強多邊外交力道 六國元首本周將相繼訪中
母親節 中國官媒刊登習近平與母親齊心生活細節

母親節 中國官媒刊登習近平與母親齊心生活細節

熱門新聞

馬斯克在推特正式宣布琳達·亞卡里諾出任推特新CEO。(Getty Images)

馬斯克正式宣布 推特新CEO就是她

2023-05-12 14:35
川普在被法院判賠女作家的次日，即上CNN對全國觀眾直播的里民大會節目，雖然主持人不斷逼問關鍵問題，但都被川普四兩撥千金閃避。（截自CNN）

川普里民大會成「70分鐘謊言奇觀」 CNN執行長回應了

2023-05-12 02:26
土耳其總統大選計票中。(美聯社)

厄多安與對手得票率皆未過半 土耳其大選將進入第二輪決選

2023-05-14 21:17
「通俄門」特別檢察官杜然。(美聯社資料照)

川普蒙冤？特檢官報告：FBI處理通俄門「嚴重失職」

2023-05-15 16:34
北美原住民的祖先可能自中國遷徙(Pexels)。

快看世界／位於北美的原住民 竟與中國有血緣關係？

2023-05-12 15:50
研究指出，安全的退休儲蓄個人要37萬元，夫妻要70萬元，但嬰兒潮世代四成手邊並沒有退休儲蓄。（Getty Images）

嬰兒潮世代4成沒退休積蓄 研究：67歲存到年薪10倍才夠

2023-05-09 02:30

超人氣

更多 >
躁鬱華男遭博士父母拋棄多年 自強不息改變人生

躁鬱華男遭博士父母拋棄多年 自強不息改變人生
台俄混血女大尺度照外流 身分曝光竟是「俄羅斯公主」

台俄混血女大尺度照外流 身分曝光竟是「俄羅斯公主」
川普蒙冤？特檢官報告：FBI處理通俄門「嚴重失職」

川普蒙冤？特檢官報告：FBI處理通俄門「嚴重失職」
人前手牽手 背後下毒手？背叛成性3星座 第1名是補刀王

人前手牽手 背後下毒手？背叛成性3星座 第1名是補刀王
金山藥房警衛開槍擊斃竊賊「不起訴」 警公布命案影片

金山藥房警衛開槍擊斃竊賊「不起訴」 警公布命案影片