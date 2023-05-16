台海和平重要性 有望載入G7峰會聲明

日本首相岸田文雄是本周七大工業國集團（G7）高峰會的東道主。（美聯社）

七大工業國集團（G7 ）高峰會預定19至21日在日本 廣島市舉行。日本「產經新聞」16日引述多位外交消息人士報導，在會後發布的聯合聲明，可望載明「台灣海峽和平穩定的重要性」。

G7今年由日本擔任輪值主席國，其相關會議中的重頭戲領袖峰會，即將在日本首相岸田文雄的眾議員選區廣島市召開。據報導，鑑於中國正對台加強軍事施壓，預料前述有關台海的文字，將寫入這次的領袖聲明。G7成員已為此進行最終的協調溝通。

報導指稱，此次G7領袖聲明還將強調包括法國在內的所有成員，在對台灣的基本立場上不變，並反對以武力片面改變現狀。

報導提到，4月訪問中國的法國總統馬克宏，曾在接受媒體專訪時說，歐盟 不應該當美國跟班、追隨華府的政策。他還說，「台灣有事」也不是「我們（歐洲）的危機」。法國做為英國脫歐後，歐盟最主要的國家之一，這番發言使外界懷疑G7、甚至歐盟內部在對陸政策上的團結。

接著4月16至18日在日本長野縣度假勝地輕井澤舉行的G7外長會議，就在會後的聯合聲明重申G7會員「再次確認台海和平穩定重要」，並「敦促和平解決兩岸問題」。日本外務大臣林芳正亦銜岸田之命，於4月18日在東京與法國外長柯隆納會談時，就兩國將合作應對和大陸有關的議題達成共識。

除了台海，21日的聯合聲明也將納入援助烏克蘭、裁減核武及核不擴散、經濟安全、綠能和糧食問題等六項文件。而糧食議題主要旨在拉近由先進國家組成的G7，與被稱為「全球南方」之新興國家及開發中國家間的合作關係。