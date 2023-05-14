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開票中／土耳其大選計票1/4 厄多安得票率54%暫時領先

土耳其國營媒體稱厄多安開票穩健領先 在野陣營質疑

中央社安卡拉14日綜合外電報導
厄多安的主要挑戰者基里達歐魯陣營，對國營媒體公布的初步計票結果提出質疑。圖為共和人民黨總部設置的媒體室。(路透)
厄多安的主要挑戰者基里達歐魯陣營，對國營媒體公布的初步計票結果提出質疑。圖為共和人民黨總部設置的媒體室。(路透)

土耳其國營安納杜魯新聞社報導，總統厄多安在今天總統大選開票穩健領先，主要挑戰者基里達歐魯陣營則對此一初步計票結果提出質疑。

選前民調顯示，厄多安略微落後代表6個在野黨陣營民族聯盟（Nation Alliance）的世俗化、中間偏左共和人民黨（CHP）黨魁基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）。

路透根據安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，在完成59.44%選票計票後，厄多安得票率為51.84%，領先基里達歐魯的42.53%。

不過基里達歐魯對安納杜魯新聞社的計票提出質疑，認為這家國營媒體偏袒厄多安。

74歲的基里達歐魯推文說：「我們領先。」

法新社報導，已經完成計票的選票大多來自對厄多安力挺的北部和東部地區。

共和人民黨指出，內部計票顯示選情「正面」。黨發言人奧茲特拉克（Faik Oztrak）說：「根據我們的資料，我們看到形勢正面。」

如果在野陣營勝選可能被任命為副總統的伊斯坦堡巿長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）敦促民眾不要相信安納杜魯新聞社公布的數據。

他說：「我們完全不相信安納杜魯新聞社。」

厄多安的主要挑戰者基里達歐魯陣營，對國營媒體公布的初步計票結果提出質疑。圖為共和...
厄多安的主要挑戰者基里達歐魯陣營，對國營媒體公布的初步計票結果提出質疑。圖為共和人民黨總部。(路透)

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