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美密件揭澤倫斯基「攻擊另一面」渴望用長程飛彈炸俄境內

編譯田思怡／即時報導
華盛頓郵報報導，外洩的美國情報密件揭露烏克蘭總統澤倫斯基具有攻擊性的另一面。（Getty Images）
華盛頓郵報報導，外洩的美國情報密件揭露烏克蘭總統澤倫斯基具有攻擊性的另一面。（Getty Images）

華盛頓郵報報導，外洩的美國情報密件揭露烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)的另一面，他在公開場合拒絕使用西方供應的武器攻擊俄羅斯境內目標，因而贏得西方政府的信任，但他私底下卻策畫攻擊俄國境內的大膽行動。

外洩的美國密件詳述澤倫斯基與他的高級幕僚和軍事領袖的內部通訊，澤倫斯基曾提出大膽的計畫，包括占領俄國邊界城市和村莊以增加對莫斯科的談判籌碼、炸毀一條將俄國原油輸往匈牙利的油管，並私下渴望用長程飛彈攻擊俄國境內目標。

這些在即時通平台Discord上流傳的密件，揭露澤倫斯基是一位具有攻擊本能的領袖，與他在公開場合冷靜、堅忍的政治家形象有極大的反差。這些透過美國情報單位攔截的數位通訊而取得的觀察，提供澤倫斯基深具謀略的一面。

美國國防部未駁斥這些密件的真實性。根據密件，澤倫斯基有時候克制下屬的野心，而有時候是他本人提議冒險的軍事行動。

根據被列為「最高機密」的文件，澤倫斯基在今年1月底的會議中提議烏克蘭空襲俄國境內，同時派地面部隊進入俄國領土，「占領某些俄國邊界城市，目的是增加基輔與莫斯科的談判籌碼」。

在2月底的會議中，澤倫斯基關切「烏克蘭欠缺能打到俄國境內俄軍駐地的長程飛彈」，提議用無人機「攻擊羅斯托夫(Rostov)的某些俄軍駐地」。

在2月中的會議中，澤倫斯基建議炸毀蘇聯時代建的「友誼」(Druzhba)輸油管，這條油管供應匈牙利石油。澤倫斯基強調「烏克蘭應炸毀這條油管，打擊匈牙利總理奧班( Viktor Orban)的產業，這些產業非常仰賴俄國石油」。根據密件，澤倫斯基對親俄的奧班極為不滿。

澤倫斯基 俄國 烏克蘭

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