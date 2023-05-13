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白宮控伊朗騷擾商船 將增派部隊赴波斯灣強化防禦

中央社／華盛頓12日綜合外電報導
白宮國家安全會議發言人柯比12日表示，伊朗在富含石油的波斯灣水域騷擾船隻的行為與日俱增，美國政府正派遣增援部隊前往當地。（路透）
白宮國家安全會議發言人柯比12日表示，伊朗在富含石油的波斯灣水域騷擾船隻的行為與日俱增，美國政府正派遣增援部隊前往當地。（路透）

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）今天表示，伊朗在富含石油的波斯灣水域騷擾船隻的行為與日俱增，美國政府正派遣增援部隊前往當地。

綜合法新社和路透報導，柯比告訴記者，「國防部將採取一連串行動來強化我們在波斯灣的防禦態勢」，將在近日說明相關細節。

司令部設置在巴林的美國海軍第5艦隊透過聲明表示，正與區域盟友及夥伴合作，在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）增加巡邏船艦與飛機的輪替次數。

柯比說，伊朗15年來「騷擾、攻擊或干預了」在不同國家註冊的15艘商船。他還說：「我們看到伊朗再三威脅、用武力扣押、攻擊商業承運者，這些業者是在國際水域和區域戰略水道行使航行權利和自由。」

伊朗素來與美國不睦，但近期正試圖修復與鄰近阿拉伯國家的關係。

柯比說：「美國不會讓外來或區域勢力破壞中東水道的航行自由，包括荷莫茲海峽。」

中央司令部（Central Command）負責督導美軍在中東行動，司令部發言人說，美國正與區域夥伴討論可行選項，在做出任何有關兵力態勢的決定前，都會先諮詢盟友，也會符合所有國家對於確保安全和航行自由的共同願望。

荷莫茲海峽是位於伊朗和阿曼之間的水道，可連通波斯灣和印度洋。能源分析公司Vortexa的數據顯示，全球約1/5的原油和石油產品通過荷莫茲海峽。

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