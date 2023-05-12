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「柔軟錘子」雅克里諾掌推特 面臨5大問題

中央社／即時報導
雅克里諾（右）加入推特前，擔任美國國家廣播環球集團（NBCUniversal）廣告業務負責人長達12年。華爾街日報指出，她素有「柔軟錘子」（Velvet Hammer）稱號，意指她行事像這款口感柔和卻後勁十足的雞尾酒一樣，外表友善但談判起來十分頑強。（美聯社）
雅克里諾（右）加入推特前，擔任美國國家廣播環球集團（NBCUniversal）廣告業務負責人長達12年。華爾街日報指出，她素有「柔軟錘子」（Velvet Hammer）稱號，意指她行事像這款口感柔和卻後勁十足的雞尾酒一樣，外表友善但談判起來十分頑強。（美聯社）

擁有豐富廣告業務經驗的雅克里諾出任推特新執行長，舊金山媒體報導，除拯救公司廣告收入，她還要能夠解決「執行主席」馬斯克的善變問題，另外，讓外界更清楚「X」是什麼。

推特（Twitter）老闆馬斯克（Elon Musk）正式宣布雅克里諾（Linda Yaccarino）為公司新任執行長，負責業務營運。馬斯克將專注於新技術及產品設計，兩人將一同把Twitter轉型為全方位的X應用程式（app）。

60歲的雅克里諾加入推特前，擔任美國國家廣播環球集團（NBCUniversal）廣告業務負責人長達12年。華爾街日報指出，她素有「柔軟錘子」（Velvet Hammer）稱號，意指她行事像這款口感柔和卻後勁十足的雞尾酒一樣，外表友善但談判起來十分頑強。

外界正密切關注雅克里諾是否能讓風波不斷的推特走上正軌。

舊金山商業時報（San Francisco Business Times）列舉出這位推特新執行長上任後，立刻會面臨到的五個問題。

首先，雅克里諾必須扭轉公司廣告大量流失的情況。廣告是推特主要收入來源，但馬斯克去年10月以440億美元收購推特後，其衝動魯莽的言行，導致許多大型廣告客戶紛紛撤出。

雅克里諾擁有豐富廣告業務經驗，在NBCUniversal期間，她領導2000多人業務團隊，創造超過1000億美金（約新台幣3兆）廣告銷售。即便如此，她上任後仍面臨巨大挑戰，根據彭博3月的報導，推特廣告收入已下滑89%。

其次，馬斯克會放多少的權力給雅克里諾有待觀察。自馬斯克接手推特後，這間公司完全按照老闆心情運作，有時候決策可以隔天甚至不用一天就會改變，未來，馬斯克已表明他仍是執行主席（exec chair），雅克里諾除了廣告和管理的職務，也必須扮演好「成年人監督」的角色。

再來，外界現在尚不清楚馬斯克的全方位X公司到底是什麼，根據之前推特的一份文件指出，「推特在4月已併入X公司」，X超越社群平台，是間涵蓋電子商務和其他業務的公司，但定位尚模糊不清。

在雅克里諾加入後，或許能賦予「推特轉型X」這個計畫更具體的內容。

還有，雅克里諾必須適應推特高層傾向右翼的政治氛圍。舊金山商業時報指出，她曾幫美國總統拜登（Joe Biden）推出一項新冠疫苗廣告宣傳活動，也在前美國總統川普（Donald Trump）任內，參與運動健身及營養委員會（President’s Council on Sports, Fitness & Nutrition）服務，應能游刃有餘。

最後，雅克里諾會不會進公司上班也成為話題，她常駐紐約，但眾所周知馬斯克對員工居家上班容忍度極低，她上任後可能無法像大部分科技公司一樣維持遠距。

推特 馬斯克 舊金山

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