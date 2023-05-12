中美維也納會晤 學者：距離扭轉雙方關係仍非常遠

中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅（右四）同白宮國家安全顧問蘇利文（左三）在奧地利維也納會晤，學者張登及認為，這距離扭轉中美關係仍非常遠。（新華社）

中美高層在維也納會晤引起舉世關注，因為這是「氣球事件」以來雙方首度有高層碰面，不過對於中美關係是否會有復甦的跡象，學者坦言，這次會晤只是緩解雙方關係「破底」態勢，距離扭轉仍非常遠。

就台灣議題而言，這次中國官方通稿僅指出，中共 外事辦主任王毅向白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）「就台灣問題全面闡述了中方嚴正立場」，相較於2022年6月中美高層在盧森堡會晤時中共外事辦主任楊潔篪警告台灣問題事關中美關係政治基礎，「處理不好將產生顛覆性影響」，似乎有所緩和。

不過，台灣大學政治學系教授張登及對本報分析，目前雙方官方通稿無法斷定在長達八小時會談中，講到分歧嚴重的議題（如晶片、台海）時，氣氛跟用語是如何，所以無法確定雙方是否已有妥協或退讓。而張登及強調，既然目前雙方沒把激烈爭辯的部分暴露，至少說明雙方有共同點，即向外釋放有意降低美中緊張瀕臨衝突的態勢，因為氣球事件後雙方互信不斷「破底」，不少人擔憂瀕臨衝突。

中國外交部15日下午還指出，美國近日將兩件重要流失文物（北朝至唐代的圍屏石榻）交還給中國國家文物局，是兩國在文化遺產領域又一次合作。有分析指出，這次維也納會晤將會為未來拜習會 通話等領導人接觸鋪路，美中關係是否有望「止跌回升」？

對此張登及則持謹慎看法，「因為前面螺旋式下跌重力加速度非常大，要止跌需要非常大努力」。他直言，在重大議題上，文化或低度政治交流領域合作並沒有扭轉下墜的足夠動能，他認為，「目前（中美關係）還在往下，只是雙方願意讓外界看到兩國有意願使不斷破底態勢能夠緩解，但距離扭轉還是非常遠」。

張登及認為，這次雙方談那麼久，不只是就衝突性議題「對表」，同時應該開始為幾件事作準備。最重要的關卡是9月在新德里的G20峰會，如果雙方確認要管控衝突，接下來到9月間要進一步觀察雙方財長、防長、外長等部級首長是否能見面，如果有一個以上見面，且未把衝突檯面化，才可能實現拜習會。如果9月沒有拜習會，而馬上美國要進入選舉，「後面中美關係會非常困難」。

至於最近中共高層韓正、王毅、秦剛分別到訪英國、葡萄牙、荷蘭、德國、法國、挪威、奧地利等歐洲各國，如此頻繁的對歐外交動作有何意義？張登及解讀，雖然去年底迄今多位歐洲政要相繼訪陸，但歐盟對中國態度還是逐漸往美國方向「滑動」，且北約還要在日本設辦事處，所以這次北京大舉出動「其實希望能夠穩住歐中關係，因為再往美方滑動的話，恐怕歐洲會更多配合美國烏克蘭 政策，還可能波及印太地區、北約的亞太政策」。

而中國將派歐亞事務特別代表赴烏克蘭、波蘭、法國、德國與俄國訪問，再搭配高層訪歐，是否會出現對俄烏局勢的正面效果？張登及則認為，要取決於中國的烏克蘭立場文件付諸實行是否能掌握戰場變化，是否出現兩個雙邊（中俄、中烏）的對話，且隨後邀請歐盟加入。假如「中歐俄烏新模式」形成，讓俄烏雙方滿意於某種實際控制線上停火或者減少攻勢，就能順便增加歐方對北京信任、穩住歐中關係。但對於這項目標，他直言「任重道遠，恐怕不容易」。