CNN：美對中關係「黑臉」薛曼 將在夏天去職

拜登政府處理對中關係扮演黑臉的副國務卿薛曼將在夏天去職。（美聯社）

美國有線電視新聞網（CNN）11日晚間獨家報導，拜登 政府處理對中關係扮演黑臉的副國務卿薛曼 （Wendy Sherman）將在夏天去職。

薛曼2021年4月獲參院同意，成為首位出任副國務卿的女性官員，負責處理美中關係。

到目前為止，薛曼是拜登政府任內訪問中國大陸的國務院最高層官員；她在前年7月底訪問天津，與時任國務委員兼外長王毅會談，會前一度協商未果，傳出訪問延後的訊息。

國務院去年底掛牌成立「中國事務協調處」（Office of China Coordination）時，國務卿布林肯（Antony Blinken）和薛曼共同揭牌，東亞局負責中蒙台事務的副助卿華自強（Rick Waters）兼任中國處處長，向亞太助卿康達（Dan Kritenbrink）以及薛曼報告。

中國偵察氣球今年2月飛越美國本土上空時，布林肯和薛曼召見中國駐美大使館資深官員，並直接與北京資深官員聯繫，表明這是一起不可接受且不負責任的事件。

據報導，薛曼去職的訊息將近日內公布，目前還不知道由誰接任，知情人士表示，薛曼的工作成績亮眼，對接手的人來說是很大挑戰。

薛曼在拜登政府任內主要處理中國大陸議題，她曾在歐巴馬政府任內，負責協調伊朗核武，在柯林頓任內，扮演北韓政策的要角。