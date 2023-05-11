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盼氣球事件能翻篇 蘇利文、王毅歐洲對話8小時

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盼氣球事件能翻篇 蘇利文、王毅歐洲對話8小時

記者張文馨／華盛頓即時報導
白宮國家安全顧問蘇利文。（華盛頓記者張文馨／攝影）
白宮國家安全顧問蘇利文。（華盛頓記者張文馨／攝影）

拜登政府資深官員11日舉行簡報會，說明剛剛結束的八小時美中外交高層對話；這名官員表示，發生不幸的氣球事件導致雙邊暫停接觸，目前正在尋求重建正常管道對話，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）重申美國致力於「一個中國」政策，反對片面改變現狀，不支持台灣獨立，且希望以和平方式解決兩岸分歧。

這名官員表示，蘇利文和中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅總共談了八個多小時，美中雙方均認為必須增加高層互動，來維持溝通並管理競爭。

上一次的同層級官員對談是蘇利文去年6月在盧森堡與時任主任楊潔篪對話。

這場對話為年初中方偵察氣球飛越美國大陸上空導致雙邊關係緊張以來的高層官員首次互動，資深官員說，雙邊意識到此「不幸事件」導致美中交流略微停滯，希望能翻篇了，並尋求重新建立正常管道對話。

資深官員表示，美國對於捍衛主權完整的立場依然不變，不過現在美國希望能向前看，這種類似中方氣球飛越美國大陸上空，侵犯美國主權的事情不能再發生之外，也希望能處理其他正在發生的議題，以及雙邊關係現存的緊張狀態。

資深官員以坦率、實在且具建設性來形容蘇利文和王毅的對話，美國依然主張可以競爭毋須衝突的基調，蘇利文臚列若干牽涉雙邊關係的議題，包含關切被中方不公正拘留的美國公民，美國隨時準備好在反毒等議題上與中方合作，交換對烏克蘭戰爭的看法，並對中方可能軍援俄羅斯表達關切。

有關兩岸議題，官員轉述，蘇利文重申，美國依然致力於基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的一中政策；蘇利文指出，美國反對任何一方片面改變現狀，無論是中方或台灣，美國不支持台灣獨立，並期望透過和平方式解決兩岸分歧。

官員表示，美中官員深入討論了美國如何有效地管理兩岸關係，以及承認雙邊對於涉台議題的想法南轅北轍。

美中外交高層的會晤為兩邊關係和緩帶來曙光，對於國務卿布林肯（Antony Blinken）何時訪問中國，以及美國總統拜登期望直接與中國國家主席習近平對話，資深官員表示，沒有討論到布林肯訪問的具體日期，不過，可望在未來數月內有更多互動。

資深官員並未說明拜習通話的安排，而是提到，雙方都意識到美中領袖溝通的重要性。

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