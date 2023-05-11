歐盟外交事務主管：不應捲入華府與北京的零和遊戲

根據歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（圖）所準備的一份新文件草案，歐盟需要與盟國合作以降低中國崛起成為全球強權所帶來的風險，但不應捲入華府和北京之間的零和遊戲。（美聯社）

根據歐盟 外交政策主管官員的一份新文件草案，歐盟需要與盟國合作，以降低中國崛起成為全球強權所帶來的風險，但不應捲入華府和北京 之間的零和遊戲。

這份由歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）和歐盟對外事務部為本周五（12日）外長會議所準備的文件，重申歐盟與中國交往的策略─夥伴、競爭者，以及體制性對手。但該文件也強調，這些交往方式的平衡點將取決於中國如何回應歐洲的投入。

根據彭博資訊取得的這份文件草案，歐洲須考量這些現實情況，包括相互競爭的世界觀、深度交織的經濟，以及中國對內控制趨嚴、對外更加強硬的後果。

七國集團（G7 ）本月打算宣布一項共同努力以對抗「經濟脅迫」，藉以向中國發出信號。目前G7正在努力就具體措施達成共識。中國也將成為6月底歐盟領袖在布魯塞爾舉行峰會時的重要議題。

歐洲一直想在對中戰略上達成共識，因為有些國家已經開始拉大與北京的戰略距離，包括對出口中國的科技設下新限制。法國總統馬克宏日前建議習近平可在終結烏克蘭戰爭方面扮演要角，引發了一些成員國的抱怨。

波瑞爾的文件指出，歐盟需加緊努力與其他國家交往，提出更具吸引力的方案，包括透過自由貿易協定和能源夥伴關係，以便與中國與日俱增影響力一較長短。

這份文件還說：「但歐盟不應贊同零和遊戲的想法（亦即在美中之間的二元競賽中只能有一個贏家。」「中國的崛起應該發生在以規則為基礎的國際秩序裡。」

這份文件還呼籲歐洲繼續與中國交往，致力於創造公平的經濟競爭環境並減少對關鍵礦產等領域的依賴。