CNN：防疫遣返令結束 許多無證客淪為詐騙受害者

在德州艾爾帕索邊境群聚的無證移民。(路透)

2020年3月因為新冠疫情而頒布的美國法典第42卷(Title 42)防疫遣返令5月11日終於結束，有線電視新聞網(CNN)報導，隨著11日期限接近，許多迫切希望偷渡進入美國的無證客，紛紛淪為詐騙 受害者，例如誤信謠言花錢購買聲稱可以讓身份合法的文件。

根據11日CNN報導，德州艾爾帕索(El Paso)傳出多起無證移民 遭到詐騙案例，來自宏都拉斯的卡瑟瑞斯(Erick Mendoza Caceres)9日持有的宣傳單便引起邊檢官員憂慮。卡瑟瑞斯對邊檢官員提供一份文件，並說文件是花了50美元購得，據稱有了這份文件就可在美國國內自由旅行。

卡瑟瑞斯說：「我希望合法停留美國，我想知道這份文件是不是真的。」

艾爾帕索市府官員對CNN表示，卡瑟瑞斯便是因為不懂規定、迫切想要入境美國而遭到不肖份子詐騙的受害者無證客之一。

艾爾帕索市府發言人克魯茲 -艾卡斯塔(Laura Cruz-Acosta)指出，某些無證移民被人占便宜，受騙上當花錢購買假文件，如此問題令人憂心，「因為他們提供的是假文件，我們就沒辦法提供協助」。

克魯茲-艾卡斯塔強調，文件必須是真實的，而真文件只有聯邦政府才能核發。

卡瑟瑞斯接受CNN採訪時，被問到萬一遭到遣送出境將會如何，情緒激動落淚。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點