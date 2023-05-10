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拜登政府設法循各管道和中國對話 共和黨：太過獻殷勤

編譯劉忠勇／綜合外電
美國眾院新成立的中國問題特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）周三在華盛頓的一個場合上說：「我實在不解拜登政府展現這種急切想見面和獻殷勤的行為。」(路透)
美國眾院新成立的中國問題特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）周三在華盛頓的一個場合上說：「我實在不解拜登政府展現這種急切想見面和獻殷勤的行為。」(路透)

拜登政府正設法透過一連串的會議和通話，想讓中國難拒絕對話。這策略旨在緩和雙方緊張關係，而且如果習近平依然抗拒，將會給外界倔強的印象。

彭博引述知情人士報導，美方試過的管道，從最低級別的通話，到拜習之間的會談都有。這麼做也有意安撫亞洲和歐洲的盟友，他們擔心美國降低緊張若做得不夠，恐怕最後會導致開戰。

消息人士承認，這種策略可能會讓美國像是放低身段來搏取強大對手好感，且已引發外界對拜登政府的批評。他們警告，這會使美國顯得軟弱。

歐巴馬國家安全委員會前亞洲高級主任麥艾文（Evan Medeiros）說：「這是一個精明但有風險的策略，看起來可取信於歐亞國家，但也有可能會強化中國的觀感，以為我們更需要他們，便可以主導美中議程。」

到目前為止，中國對美國的要求反應冷淡。中國不理會美國國防部長奧斯汀通話的要求，也不公開回應6月在新加坡香格里拉對話會上會面的提議。中國甚至尚未宣布商務部長王文濤是否會前往底特律參加亞太經合會，美國貿易代表戴琪也提議藉此場合舉行雙邊會談。

此外，拜登何時會和習近平通話也是個未知數，拜登2月在氣球風波期間曾主動提議對話。周三，拜登說他和習近平的通話仍在醞釀當中，但沒有提供日程。

前中央情報局東亞及太平洋副助理局長偉德寧（Dennis Wilder）說：「中國領導人可能認為，自從間諜氣球被擊落後，凍結關係的策略是奏效了，他們可能覺得在美中兩國的外交上達到了策略上的優勢。」

不過 ，目前有初步跡象顯示，最近幾個月的緊張關係可能正在緩解。中國外交部長秦剛周一在北京首度接見美國駐北京大使伯恩斯，這是一次象徵性的動作，或許表明北京方面願意進行更高層級的會談。

對拜登政府做法不以為然的人也大有人在。

美國眾院新成立的中國問題特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）周三在華盛頓的一個場合上說：「我實在不解拜登政府展現這種急切想見面和獻殷勤的行為。」他說：「現在政府似乎重新推動和中國溝通，或者只是認為可以若干領域交流，也在其他領域競爭。我認為，就整體策略而言形成很多混亂。」

蓋拉格等人也因持續批評中國並展開對台的訪問，使拜登政府的策略更加複雜。

彭博引述據知情人士報導，眾院中國問題特別委員會成員計劃在初夏訪問台灣。據說最終行程尚未確定，但委員會全體議員已受邀參加。

據另外兩位知情人士透露，立法院院長游錫堃下周也將訪問華府，並與眾議院中國問題特別委員會成員碰面。游錫堃上個月在台北才接待了美國國會代表團。他表示，他相信眾院議長麥卡錫延後訪台改在加州和蔡英文會面後，仍將安排來台。

美國貿易代表戴琪提議藉亞太經合會之便，和商務部長王文濤舉行雙邊會談。(美聯社)
美國貿易代表戴琪提議藉亞太經合會之便，和商務部長王文濤舉行雙邊會談。(美聯社)

拜登 眾院 北京

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金融時報：美提議與中防長會談 北京潑冷水

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