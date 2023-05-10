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曾反對疫情失業金 共和黨眾議員桑托斯今卻涉詐領

編譯陳韻涵／綜合10日電
今年初剛宣誓就職的共和黨紐約州國會議員桑托斯，因被控電匯詐欺及挪用競選公款等多項重罪，10日到紐約州長島聯邦東區法院投案應訊。圖為法院外擠爆媒體，還有人高舉「說謊」標語抗議。(路透)
今年初剛宣誓就職的共和黨紐約州國會議員桑托斯，因被控電匯詐欺及挪用競選公款等多項重罪，10日到紐約州長島聯邦東區法院投案應訊。圖為法院外擠爆媒體，還有人高舉「說謊」標語抗議。(路透)

共和黨籍聯邦眾議員桑托斯在新冠肺炎疫情期間明明有工作，卻詐領疫情失業補助，如今被起訴；桑托斯曾多次高調反對疫情失業補助，甚至支持黨內同僚追討被詐領疫情福利的法案。

檢察官對桑托斯提出的指控，包含他2020年受雇且競選國會議員期間詐領失業津貼；不過桑托斯否認詐領疫情失業補助。

他說：「疫情期間，不是非常清楚，我不知道政府哪來的資訊，但我提出的是事實。我的受雇情況在那時候改變，我不了解政府的資訊打哪來。」 

桑托斯被記者問到是否有證據時答道，「我有許多證據，現在將會與政府分享，我確信(這些證據)能捍衛我的清白。」

桑托斯宣稱他在2020年3月之後失業，但訴狀指出，桑托斯2020年2月到2021年4月中，受雇於一家公司。檢察官表示，他當時受雇一間投資公司，年薪12萬元，且經常收到款項入帳，只有2020年7、8月例外。

檢察官表示，桑托斯多次提出不實的失業申請，共獲得2萬4744元補助。

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桑托斯競選國會議員期間，不只一次公開反對疫情失業津貼政策，痛批拜登政府的疫情補助計畫。

2020年9月，桑托斯告訴一個保守派的政治行動委員會(PAC)，「儘管理解疫情期間許多人經歷苦痛，但我堅決反對各項失業補助，那是社會主義，是我反對的一切。」 

但桑托斯表示，因為民主黨政客的避疫「暴政」，2020年的紓困款「有其必要」。

桑托斯2021年透過社群媒體的一段影片，譴責拜登延長疫情失業補助，讓餐廳業者很難請到人手。

桑托斯當選眾議員後，很快加入34名同僚的行列，提出「保障納稅人與失業詐欺受害者法案」(Protecting Taxpayers and Victims of Unemployment Fraud Act)，此法案致力揪出詐領疫情補助者，疫情期間遭詐領的補助造成納稅人1900億元的損失。

「保障納稅人與失業詐欺受害者法案」在桑托斯遭起訴同日被提出，可望於本周末交付投票。

疫情 檢察官 拜登

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