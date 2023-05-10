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債務違約會如何？學者：4嚴重後果 將逼麥卡錫讓步

CPI低於預期 那指大漲逾1%

「債務違約」會如何？學者：4嚴重後果 將逼麥卡錫讓步

編譯湯淑君／綜合外電
總統拜登。(路透)
總統拜登。(路透)

美國提高聯邦舉債上限截止日只剩寥寥幾周，財長葉倫已警告，6月1日聯邦政府就可能沒錢償債，但一些共和黨議員無論是來真的或裝腔作勢，似乎準備放手讓美國債務違約或瀕臨那個危險境地。

現在的辯論焦點是，總統拜登可不可能跳過債限之爭，直接援引憲法第14條修正案（上面言明美國公共債務的合法性「不容置疑」），以及所謂「後法優先」原則（意即國會最新預算法效力凌駕任何賦予債限效力的法律）。

康乃爾大學法學教授霍克特（Robert Hockett）在紐約時報撰文指出，拜登有強大的法律理由和論點那麼做，畢竟放任美國國債債務違約的後果不堪設想，可能的結果包括：

一，喪失「不容置疑」的主權債信評等。這將在美國銀行業、金融市場乃至全球資本市場掀起驚濤駭浪。美國公債市場規模24兆美元，是目前全球最大的資產市場。美債也是銀行、退休基金、共同基金和其他企業的投資組合中，首要的安全資產。一旦美國償債信用崩垮，引發的金融危機將使最近矽谷銀行（SVB）等數家區域銀行倒閉的風暴顯得像是小事一樁。

二，萬一美國倒債，美元在世界各地作為全球準備貨幣的價值將急遽貶值。自從美國把貨物出口大國地位讓位給中國大陸以來，美元相對於他國貨幣的價值，主要源自於全球對美元資產的需求。而既然美國財政部發行的債券數量龐大，美債暴跌勢必拖累美元貶值。那將迅速推升進口貨的價格，使美國通膨率飆升得更像是當代的阿根廷，或20年前的俄羅斯，遠比此刻或1970年代還要嚴重。

三，美國將無法保有海外軍事基地和其他海外資產，也沒錢支付薪資給美國軍方人員。這只會協助北京聯合俄羅斯、巴西等國以人民幣取代美元的地位，助長中國躍為勢力橫跨全球的超級強權的氣勢。

四，即使美國債務違約只是尚未發生的重大風險，也將迅速推升償債成本，使美國赤字問題比現在更嚴重。若導致那個後果，與共和黨人士宣稱「試圖以大幅減支綁債限法案」的說法互相矛盾，只凸顯出眾院議長麥卡錫一幫人真正想要的，並不是財政問責。

霍克特預期，假設拜登決定挑戰或忽略債限，並指示葉倫在6月1日前後繼續償付聯邦債務，若他能從法律、金融、道德各方面向國人清楚解釋繼續償付債務的重要性，最佳情境應是麥卡錫一幫人認清自己在法律方面站不住腳，放棄讓這場鬧劇繼續歹戲拖棚，並通過能讓參院和拜登接受的預算法案。

他指出，麥卡錫除此之外，只有另一條路可選：把拜登告上法院，尋求制止他讓美國履行償債義務（法律老早就確立了）的決定。試想，在法庭上提出「讓美國債務違約」的論點，贏得最高法院大法官（即使右翼大法官可能占上風）認可的機率會高嗎？更何況對麥卡錫等共和黨人士而言，這麼做將帶來莫大的政治風險。

拜登 麥卡錫 國債

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