拜登出席G7峰會後 將訪巴布亞紐幾內亞抗衡中國勢力

美國總統拜登。美聯社

白宮 今天證實，總統拜登 5月赴日本出席七大工業國集團（G7）高峰會後，將前往巴布亞紐幾內亞 訪問，成為歷來首位走訪當地的現任美國總統。這凸顯美國亟思在太平洋地區抗衡中國勢力。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，拜登此行將會晤巴布亞紐幾內亞總理馬拉普（James Marape）和其他太平洋島國領袖。

路透報導，她說：「領袖們屆時將討論如何深化合作，以因應對那個地區和美國都很重要的挑戰，例如對抗氣候變遷，保護海洋資源以及推動具韌性和包容性的經濟成長。」

拜登預定22日抵達巴布亞紐幾內亞首都莫士比港（Port Moresby），這將是美國現任總統首次造訪這個太平洋島國。巴布亞紐幾內亞位於澳洲北方，有940萬人口，資源豐富，但大都尚未開發。

馬拉普正爭取外國投資，中國以及美國與其盟友都大力拉攏巴布亞紐幾內亞。中國國家主席習近平2018年即曾訪問當地，馬拉普已獲邀今年訪問北京。

中國去年與索羅門群島達成一項安全協議後，美國即加緊行動想抗衡中國在這個地區的日增影響力。中國本想再和10個太平洋島國達成更廣泛安全與貿易協議，但並未如願。