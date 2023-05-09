美援烏M1戰車「卸敏感先進裝備」 防俄軍擄獲

FINLAND DEFENSE MILITARY EXERCISE:Arrow 23 Military exercise in Finland epa10608735 Soldiers take part in the army mechanized exercise 'Arrow 23' at the Pohjankangas shooting and training area in Niinisalo, Finland, 04 May 2023. The exercise will be held from 01 to 14 May, with the participation of around 2,200 persons, including over a thousand conscripts and some 850 international soldiers. The equipment of the international troops will include, among others, Warrior infantry fighting vehicles (United Kingdom), Pasi armoured personnel carriers (Latvia), M113 armoured personnel carriers (Lithuania), CV90 infantry fighting vehicles (Estonia) as well as Bradley infantry fighting vehicles and Abrams main battle tanks (United States). EPA-EFE/PIRJO TUOMINEN

拜登政府今年初終於在烏克蘭 請求多月下，答應拿出美軍最強的M1主力戰車相援。但隨烏軍春季反攻在即，援烏的M1戰車非但可能趕不上參戰，戰力可能也略打折扣。

今日美國報（USA Today）報導，這是因為美軍為防戰車落入俄軍手上，而要把援烏的M1艾布蘭（Abrams）戰車改裝，移除一些較敏感的先進技術與裝置。美方官員與軍事專家表示，在俄軍很可能有機會擄獲進而取得戰車參數等情資下，這些是必要預防措施。

智庫「蘭德公司」（RAND Corp.）專精俄國 軍事的專家史密斯（Colin Smith）說：「這或多或少給俄國機會，得以對（M1戰車）測試並找出弱點。」

美國政府援助外國的戰車都是簡化版，最高端版本的戰車只有美軍本身才有，援外其他武器時也大多如此。官員和專家表示，軍援烏克蘭M1戰車的一個複雜問題就是戰車很可能在戰場被俄國擄獲。

M1戰車首度上戰場是1991年「沙漠風暴」（Operation Desert Storm）對抗入侵科威特的伊拉克，當時漆著棕色的M1在沙漠環境戰場大放異彩。如今則要改為綠色塗裝於烏克蘭面對俄軍，情況今非昔比。

有別於上月在黑海被撞落的美軍死神（Reaper）無人機墜海後裂解並沉入深海，很多時候戰車即便受損被俘也能大致完好。史密斯表示在俄烏戰場，對手會有興趣知道M1更先進版本的裝甲保護能力及破解之道。

烏克蘭為奪回去年2月俄國入侵佔領的失土，向歐美索要現代化的主力戰車多時。五角大廈 今年1月終於宣布運交31輛M1A2戰車給烏克蘭的計畫；但3月時五角大廈表示為加速讓烏軍能部署M1戰車，將先提供較不精良的舊版M1A1。

美國援助的戰車和戰場上須修復的受損裝甲車輛，預計應在秋天前完成準備供烏克蘭作戰之用。

兩位不願具名的美方官員表示，援烏的簡化版M1戰車仍保有與M1A2相同的120毫米主砲，但將不含讓俄國有機可乘的先進敏感設備，例如M1A2才有的先進觀瞄系統。