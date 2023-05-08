環時批尹錫悅口水戰…中國外交部撐腰 韓使館不滿、遺憾

南韓總統尹錫悅(右)日前訪美，與拜登總統會面，遭環球時報連日刊文批判。（路透）

針對韓國駐中大使館 發函抗議環球時報批評韓國總統尹錫悅的文章「低俗」，引發環時發文回擊，中國外交部發言人汪文斌8日聲稱，「有關媒體」的觀點不代表中國政府立場，但「反映了當前中國國內的民意」。

中央社報導，中國外交部下午舉行例行記者會，汪文斌在回答媒體提問時，作上述表示。

汪文斌表示，中方注意到相關的報導，也注意到環球時報對此的回應。但他接著意有所指地說，近段時間中韓之間的負面輿論本不該出現，「源頭在哪裡，大家都很清楚」。

他聲稱，要強調的是，「有關媒體」的觀點不代表中國政府立場，但「反映了當前中國國內的民意」。「管好源頭」是避免負面輿論的關鍵，希望韓方為此多做「建設性的努力」。

另據韓聯社報導，南韓 駐華大使館官員8日表示，使館方面日前敦促個別中國媒體不要再對韓國領導人和韓國外交政策進行無理譴責的要求，但未被接受，我們對此深表不滿和遺憾。

該官員說，綜合考慮韓中關係的相互依存性和互惠性，並為推動雙邊關係健康成熟發展，有必要慎重對待有關問題。中國官媒的相關報導有可能對韓中關係產生負面影響。

尹錫悅4月下旬訪問美國，美韓兩國並發表「華盛頓宣言」後，中共 外圍官媒環球時報先是在4月23日以「這件事上，韓國外交的國格碎了一地」為題發表評論，指「韓國領導人赴美前發出涉台言論，是向華盛頓表忠心」。

其後，環時又在4月28日以「尹錫悅這次訪美印證了一個評價」為題發表文章，指「尹錫悅政府可能是對美國最不具有民族獨立意識的，這次訪美無疑印證了這個評價」。而環時的英文版網站對上述二文也有相關轉載。

韓聯社5月5日報導披露，韓國駐中國大使館同日致函環時表達抗議，直指相關社評「以偏頗視角和煽動性、刺激性的失當措辭」，對韓國元首和韓國政府追求地區和平穩定的外交政策，進行毫無客觀依據的一股腦兒貶低。

館方並指出，相關社評「以低俗到難以啟齒的表達方式、無端指責韓國元首」的部份內容，甚至讓人懷疑這還能否稱得上是「有體面媒體發布的稿件」。韓方對此表示強烈遺憾，並敦促環時採取措施，避免類似情況再次發生。

館方還說，倘若韓國傳媒以同樣方式連日刊文指責中國領導人，中國人民又會作何感想？奉勸環時「將心比心，慎重地換位思考」。

環時對此則在今天發表社評回擊，聲稱內容有激烈情緒、逾越邊界言辭，這不該出自一個外交機構，以粗暴方式干涉他國媒體獨立報導，「我們不能接受」；抗議函所提觀點和指責，「我們難以認同」。

這篇社評提到，對尹錫悅政府「媚美親日的屈辱外交」最嚴厲批判來自韓國國內。如果不是在涉及中國核心利益問題上，韓國有「失當、錯誤甚至危險的言論」，使中韓關係出現明顯消極動向，「中國人包括我們本沒有興趣去評價」。