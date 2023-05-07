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拜登支持率跌破4成 創新低 不敵川普、德桑提斯

編譯廖振堯／綜合7日電
拜登總統的支持率創新低，逾六成認為他的身心狀況都不適合再當總統。（美聯社）
拜登總統的支持率創新低，逾六成認為他的身心狀況都不適合再當總統。（美聯社）

拜登總統的連任之路面臨巨大挑戰，一項民調顯示他的整體滿意度下滑至新低，其年紀身心狀況、經濟政策落為主要弱點；而共和黨內候選人無論最後是前總統川普或佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)出線，都能從拜登手中贏下2024總統大位。

據華盛頓郵報和美國廣播公司(ABC)，拜登的整體滿意度為36%，低於2月的42%，也比去年初創下的前低點37%更低。反對率則達56%，其中47%強烈反對。2020年投給拜登的獨立選民現在有57%支持、30%反對，投給川普的獨立選民有96%反對拜登。即使是民主黨人，大多數從期中選舉前就在民調中表示更希望提名拜登以外人選。

拜登的支持率下滑的原因之一便是經濟，雖然本任期就業成長強勁、失業率低，但高通膨實在衝擊太大，美國民眾對整體經濟給予負面評價。雖然川普、拜登在任時經濟皆受到新冠疫情破壞，但民調顯示54%認為川普處理得較好，36%認為拜登更好。

拜登收到的第二大質疑則是年紀身心狀況，明年將以82歲的高齡拚選連任。民調指出63%認為拜登頭腦已經不夠清晰，不足勝任總統，這比2020年的43%、去年的54%都高。62%則認為拜登的身體健康也無法擔任總統。川普雖然只比拜登小四歲，但有54%認為他頭腦敏銳度足夠、64%認為他身體足夠健康。

若2024年是川普對決拜登，44%表示肯定或可能投票給川普、38%表示會投給拜登，18%未決定或回答其他候選人。共和黨內初選中，德桑提斯支持率大約是川普的一半，但即使如此，若是德桑提斯出戰也有42%表示肯定或可能投票給他，拜登仍只有37%支持，21%尚未決定或回答其他選項。

獨立選民中，42%表示肯定或可能會支持川普，34%支持拜登，近25%猶豫不決、兩者皆否或完全不去投票。丕優研究中心(Pew Research Center)的選後調查顯示拜登的獨立選民支持度下滑，2020年時他以9個百分點贏下他們的票。

拜登 川普 民調

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