拜登支持率跌破4成 創新低 不敵川普、德桑提斯

拜登總統的支持率創新低，逾六成認為他的身心狀況都不適合再當總統。（美聯社）

拜登 總統的連任之路面臨巨大挑戰，一項民調 顯示他的整體滿意度下滑至新低，其年紀身心狀況、經濟政策落為主要弱點；而共和黨內候選人無論最後是前總統川普 或佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)出線，都能從拜登手中贏下2024總統大位。

據華盛頓郵報和美國廣播公司(ABC)，拜登的整體滿意度為36%，低於2月的42%，也比去年初創下的前低點37%更低。反對率則達56%，其中47%強烈反對。2020年投給拜登的獨立選民現在有57%支持、30%反對，投給川普的獨立選民有96%反對拜登。即使是民主黨人，大多數從期中選舉前就在民調中表示更希望提名拜登以外人選。

拜登的支持率下滑的原因之一便是經濟，雖然本任期就業成長強勁、失業率低，但高通膨實在衝擊太大，美國民眾對整體經濟給予負面評價。雖然川普、拜登在任時經濟皆受到新冠疫情破壞，但民調顯示54%認為川普處理得較好，36%認為拜登更好。

拜登收到的第二大質疑則是年紀身心狀況，明年將以82歲的高齡拚選連任。民調指出63%認為拜登頭腦已經不夠清晰，不足勝任總統，這比2020年的43%、去年的54%都高。62%則認為拜登的身體健康也無法擔任總統。川普雖然只比拜登小四歲，但有54%認為他頭腦敏銳度足夠、64%認為他身體足夠健康。

若2024年是川普對決拜登，44%表示肯定或可能投票給川普、38%表示會投給拜登，18%未決定或回答其他候選人。共和黨內初選中，德桑提斯支持率大約是川普的一半，但即使如此，若是德桑提斯出戰也有42%表示肯定或可能投票給他，拜登仍只有37%支持，21%尚未決定或回答其他選項。

獨立選民中，42%表示肯定或可能會支持川普，34%支持拜登，近25%猶豫不決、兩者皆否或完全不去投票。丕優研究中心(Pew Research Center)的選後調查顯示拜登的獨立選民支持度下滑，2020年時他以9個百分點贏下他們的票。