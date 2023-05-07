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日韓領袖峰會 岸田文雄談殖民過往「感到痛心」

中央社首爾7日綜合外電報導
日本首相案田文雄。(美聯社)
日本首相案田文雄。(美聯社)

日本首相岸田文雄今天下午在首爾與韓國總統尹錫悅進行峰會，他提到日本過去對韓國的殖民統治時指出，「對於當時嚴峻環境下給很多人帶來非常痛苦和悲傷的記憶，我感到痛心」。

法新社報導，日本與韓國都是美國的重要安全盟邦，但兩國長期以來在日本1910年至1945年殖民統治朝鮮半島的相關歷史議題上存在分歧，其中包括慰安婦和徵用工等問題。

共同社報導，岸田文雄與尹錫悅今天在會談上探討如何因應北韓，且確認將加強日美韓合作，兩人也就半導體的穩定供應議題交換意見。

岸田文雄在峰會結束後說道：「對於當時嚴峻環境下給很多人帶來非常痛苦和悲傷的記憶，我自身感到痛心。」

岸田文雄表示：「3月尹總統訪問日本的時候，我明確表達我繼承前幾屆內閣關於承認歷史的立場。」

他還說，自己支持1998年達成的協議，其中包括對殖民時代發生的苦難道歉，「未來這項政府立場不會動搖」。

岸田文雄還指出，「我們在今年3月的會談上商定從多個層面加強和重建韓日關係」，一致認為要加強對話與合作。

韓聯社報導，尹錫悅今天於會談開場白表示，在嚴峻的國際情勢和全球複合危機之下，韓日之間的合作共處不僅符合兩國共同利益，也是維護世界和平及繁榮所不可或缺的。

他還說，要擺脫對日外交思維長期模式，只因歷史問題沒有完全獲得解決，就不肯為邁向未來的合作而踏出一步，這是不可取的。

岸田文雄 日本 北韓

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