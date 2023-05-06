德州槍案8死7傷 目擊者：槍手身穿類似特警隊的全黑服裝

德州達拉斯郊區的「艾倫名品暢貨中心」購物商城6日下午驚傳槍擊案，槍手濫射造成八人死亡、七人受傷後，被警方擊斃。(美聯社)

德州 「艾倫名品暢貨中心」(Allen Premium Outlets)購物商城6日發生造成八人死亡、七人受傷的槍擊 案，根據目擊者描述，槍手身裝類似特警隊(SWAT)的全黑服裝，現場聽到數十聲槍響，數名受害者中彈之後紛紛倒地。媒體空拍畫面顯示，

艾倫(Allen)位於達拉斯北部郊區，發生槍擊案的地點是露天購物中心。這起槍擊案至少造成八人死亡、七人受傷，槍手則被警方擊斃。目擊者說，案發當時許多購物民眾倉促逃跑，有些人躲進店家。

在Champs Sports運動商品店打工的17歲店員瓊斯(Brayson Jones)對紐約時報 說，大概聽到20多聲槍響，許多民眾匆忙跑開。

根據目擊民眾可琳(Collee)描述，槍手身材高大，穿著似特警隊制服的全黑服裝，只不過服裝上並沒有SWAT字樣，手持一把步槍；槍手開槍後民眾在尖叫聲中四處逃跑。

可琳說，事發當時跟22歲兒子在購物中心逛街，後來被員警撤離時看到遭擊斃後倒在地上的槍手屍體。她說，兒子原本以為傳出響聲是施工噪音，後來才發現有槍手站在商店門口。

媒體空拍畫面顯示，購物中心商店門口至少有四具屍體倒在地上。

一名男子接受地方電視台CBS Texas訪問時說，當時跟妻子帶著六歲兒子在逛街，遇到槍擊案後跑到更衣室裡跟另外兩名女性消費者一起躲起來，用紙箱把門擋住。他說：「坦白講，有大約10分鐘的時間，我是處於極度恐懼狀態，我無法想像到底發生了什麼事，因為我們才剛把車子停好，沒想到過了5分鐘就出事了。」他表示，被員警撤離時有看到槍手屍體，「我不想讓兒子看到，可是他還是看到了」。