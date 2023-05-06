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長堤港男子在猶他州槍殺兄弟放火燒家 與警交火遭擊斃

德州購物中心傳槍擊 至少9名傷者送醫 槍手遭警擊斃

德州購物中心驚傳槍擊 至少9死7傷 槍手遭警擊斃

記者顏伶如／即時報導
德州達拉斯郊區的「艾倫名品暢貨中心」購物商城6日下午驚傳槍擊案後，大批警力趕抵現場。(美聯社)
德州達拉斯郊區的「艾倫名品暢貨中心」購物商城6日下午驚傳槍擊案後，大批警力趕抵現場。(美聯社)

德州達拉斯郊區的「艾倫名品暢貨中心」(Allen Premium Outlets)購物商城6日下午驚傳槍擊，醫院急診室證實已有9人死亡，至少7人受傷，其中3人受勢嚴重，一些遇害者是孩童，槍擊現場疏散數百人，槍手已被警方擊斃。德州州長艾伯特(Greg Abbott)發表聲明表示，這是一起「無法用言語形容的悲劇」(unspeakable tragedy)，並對艾倫居民表達慰問。

目擊者指出，槍手朝人群一開槍，立刻就有多位民眾中彈死亡，包括兒童在內，槍手正在行兇時遭到警方擊斃。

有線電視新聞網(CNN)報導，德州艾倫(Allen)警方6日下午接到報案指出「艾倫名品暢貨中心」發生槍擊案，菸酒槍炮及爆裂物管理局(ATF)也派員前往現場。

報導指出，原本消息傳出有第二名槍手，警方經過搜索之後則表示，槍手單獨作案。艾倫消防局局長波伊德(Jonathan Boyd)說，九名傷者已被送到附近醫院，但未提供具體的死傷人員數字。

共和黨籍德州聯邦眾議員賽夫(Keith Self)對CNN表示，槍擊案裡有數人死亡，但詳細數字則由警方統一對外說明。

多名目擊者表示，槍手穿著全身黑色的服裝，身上還有防彈盔甲。

消息人士說，警方已經找到槍手使用的車輛，防爆小組(bomb squad)正在檢查車內是否有爆裂物裝置。

艾倫居民裴維茲(Jaynal Pervez)接受地方電視台KTVT 訪問時說，接到當時正在購物中心裡的女兒打電話告知發生槍擊案，馬上趕來現場。他說：「我們看到員警在購物中心門外，叫大家趕快離開，當時警方還在尋找槍手。」

裴維茲說：「沒有任何地方是安全的，我不知道該怎麼辦。」

住家緊鄰「艾倫名品暢貨中心」的艾倫居民萊特(Tony Wright)說，家人聽到購物中心傳出響聲，以為是施工工程，後來才驚覺是槍響。他說，當時正準備開車出門，看到許多民眾從購物中心裡逃出，他的家人則把門鎖起來，躲在家裡。

德州達拉斯郊區的「艾倫名品暢貨中心」購物商城6日下午驚傳槍擊案。(Allen P...
德州達拉斯郊區的「艾倫名品暢貨中心」購物商城6日下午驚傳槍擊案。(Allen Premium Outlets網頁)
德州達拉斯郊區的「艾倫名品暢貨中心」購物商城6日下午驚傳槍擊案後，民眾被撤離至購...
德州達拉斯郊區的「艾倫名品暢貨中心」購物商城6日下午驚傳槍擊案後，民眾被撤離至購物商城外。(美聯社)

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