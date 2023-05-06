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英王查理三世加冕大典 長媳凱特王妃打破這傳統

歸心似箭？英王加冕大典一結束 哈利就急搭車離開

哈利被姑姑頭上「那一根」擋住畫面 皇室打壓奇招？

記者蘇詠智／即時報導
哈利（中後）的臉被姑姑安妮長公主（中前）的帽子上面羽毛裝飾擋住。（截取自The Sun影片）
哈利（中後）的臉被姑姑安妮長公主（中前）的帽子上面羽毛裝飾擋住。（截取自The Sun影片）

英王查理三世與王后卡蜜拉順利完成加冕大典，在世人的關注下戴上王冠。不過各方另一矚目焦點，則是皇室和哈利王子鬧不和，哈利卻仍然返回英國在父親的最重要一天出席，儘管事前已經傳出他會被徹底壓制到完全無法參與一切活動、只是觀禮嘉賓，大家還是好奇會否有擦槍走火的場面，結果雖然未出任何意外，皇室成員們擋住哈利畫面的趣味安排，又成為媒體消遣的話題。

「紐約郵報」的八卦版捕捉到轉播畫面中，坐在第3排的哈利，視線剛巧被坐他前一排的姑姑—安妮長公主軍服帽子上的一根長長的紅色羽毛飾物擋住，不時搖頭晃腦想找到更好的視野，卻也正巧在電視鏡頭裡，他的臉也被遮住一大半，符合皇室人員一點也不想讓他搶風頭的規畫，也許只是公主無心之舉，在外界看來卻處處充滿玄機。

（影音來源：The Sun YouTube）

各方本預期哈利這回返英，大概很難跟鬧翻了的一堆親人說上話，結果媒體卻拍到他對著姑姑笑，彷彿兩人間有可能有些友善的互動，外界都以為安妮身為伊莉莎白二世女王唯一的女兒，對於母親用心守護的皇室也一樣關愛，對於叛逆的姪兒不會有好臉色，沒想到在哥哥查理正式戴上王冠的這一天，她居然也沒有給哈利太臭的臉色。

倒是跟哈利真的很難和解、又身為未來英國國王的兄長威廉、嫂嫂凱特，理所當然位子被安排在第一排，完全不用跟哈利有任何接觸，也果然彼此之間不會在這個場合有任何的互動。

哈利（中後）的臉被姑姑安妮長公主（中前）的帽子上面羽毛裝飾擋住。圖／摘自IG
哈利（中後）的臉被姑姑安妮長公主（中前）的帽子上面羽毛裝飾擋住。圖／摘自IG
哈利（中）被拍到向著安妮長公主（中戴軍帽者）露出笑容。（路透）
哈利（中）被拍到向著安妮長公主（中戴軍帽者）露出笑容。（路透）

哈利 英國 凱特

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