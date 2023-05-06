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歸心似箭？英王加冕大典一結束 哈利就急搭車離開

「死神」現身西敏寺？查理三世加冕典禮影片引熱議

查理三世加冕典禮結束 乘坐馬車返抵白金漢宮

中央社倫敦6日綜合外電報導
加冕典禮結束後，查理三世和王后卡蜜拉搭乘「王室金馬車」（Gold State Coach）回到白金漢宮。（路透）
加冕典禮結束後，查理三世和王后卡蜜拉搭乘「王室金馬車」（Gold State Coach）回到白金漢宮。（路透）

英王查理三世結束加冕典禮後，和王后卡蜜拉搭乘「王室金馬車」從西敏寺返回白金漢宮，夾道民眾冒著寒冷天氣在雨中揮舞旗幟，高喊「天佑吾王」。

英國廣播公司（BBC News）與美聯社報導，加冕典禮結束後，查理三世搭乘「王室金馬車」（Gold State Coach）回到白金漢宮。行經林蔭大道（The Mall）時，夾道群眾高喊「天佑吾王」（God Save the King）。

自1821年英王喬治四世登基以來，每位君主的加冕典禮都搭乘這輛建造於18世紀的王室金馬車。

王室金馬車由8匹馬拉動，旁邊有軍樂隊隨行。威廉王子與凱特和他們的3名子女喬治王子、路易王子和夏綠蒂公主則搭乘隨後的一輛馬車。

從西敏寺返回白金漢宮後，重要王室成員稍晚一同登上白金漢宮的陽台，與民眾揮手致意。

查理三世稍早在西敏寺舉行加冕典禮，他戴上了加冕專用的聖愛德華王冠（St. Edward's Crown），正式加冕為英國國王。

查理三世宣誓將以「公正與仁慈」治理英國人民，打造一個讓擁有不同信仰與信念的人都能自由生活的環境，並於鄭重宣誓後親吻聖經。

查理三世 英國 凱特

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