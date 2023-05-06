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一度無家可歸…加州女盲選刮中500萬 迎接婚姻與學位

趁妻子懷孕出軌 文章演藝事業全毀「憔悴現況曝光」

典禮後聚餐沒他位子 王室人員：邀哈利來加冕沒意義

記者蘇詠智／即時報導
哈利返回英國出席父王的加冕大典，卻幾乎沒有任何參與的空間。（歐新社資料照片）
哈利返回英國出席父王的加冕大典，卻幾乎沒有任何參與的空間。（歐新社資料照片）

英王查爾斯三世的加冕大典6日舉行，和王室公開不和的哈利王子仍受到邀請，也已經抵達英國，會如之前承諾的出席，可是向來對哈利及其妻子梅根充滿惡意、還被他們提告過的英國「每日郵報」，卻稱哈利這回既無法與其他家人一起在白金漢宮的陽台面對各方的矚目，也不會在加冕的王室家族合照中出現，連典禮後的王室家族聚餐都沒有他的位子，被貶到宛如尋常來賓一樣，只不過是其中一位觀禮人，到底他這趟回來，還有什麼意義？

「每日郵報」報導，不僅外界有這種質疑，連王室內部人員都坦白了：「說實話，現在看來找他出現確實有點沒意義。」雖然哈利返英還是能夠擠出一點時間與父親查爾斯講些掏心話，或者有助於化解彼此的奇異，但看來也是不太會發生，因為哈利還是要趕著回美國替兒子亞契過4歲生日，因此據稱會快閃，等加冕大典一完成就去搭飛機，並不要在英國多留。

工作人員也表示，說哈利這一趟回來毫無成績也有點太早，因為查爾斯畢竟還是愛兒子，也許有可能一時改變心意什麼的，從長遠的角度來看，哈利不缺席這一趟也對他比較好，至少可以說他有在父親最重要的一天特地回來支持，免得落人口實，可是他也無法風風光光的出席、就只會是賓客其中之一。

查爾斯對自己的加冕大典極重視，希望家人都能到場。（美聯社資料照片）
查爾斯對自己的加冕大典極重視，希望家人都能到場。（美聯社資料照片）

哈利 英國 奇異

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